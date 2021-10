Middelburg vangt vanaf vandaag honderd vluchtelingen op in Studio A58

Studio A58 wordt opvanglocatie voor vluchtelingen (foto: Omroep Zeeland)

Bewoners van de wijk zijn gisteren per brief geïnformeerd. "Hiermee geeft Middelburg gehoor aan de dringende oproep die onder andere de burgemeester van de gemeente Westerwolde (Ter Apel), de commissaris van de Koning en het demissionaire kabinet afgelopen week hebben gedaan", schrijft de gemeente in een persbericht.

Onhoudbaar

De situatie in de opvang in Ter Apel is al enige tijd onhoudbaar. Het kabinet eiste daarom dat andere gemeenten nog dit weekend duizend extra opvangplaatsen zouden realiseren.

Het dagelijks gemeentebestuur van Middelburg wilde komende dinsdag een besluit nemen over de tijdelijke opvang voor tweehonderd tot maximaal 250 vluchtelingen. Dat besluit is naar voren gehaald. De andere honderd tot 150 komen eind volgende week naar Studio A58.

De gemeente meldt: "Als Middelburg zien wij het als onze plicht om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. En we zijn blij dat we samen met Frans Lievens (eigenaar van Studio A58, red) de verantwoordelijkheid op ons nemen."

Vergelijkbaar met Zeelandhallen

De opvang in Middelburg wordt vergelijkbaar met de opvang in de Zeelandhallen in Goes. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) plaatst, net als in Goes, in Studio A58 units. Deze zijn er nu nog niet en daarom worden voor de honderd personen die vanaf morgen naar Middelburg komen tijdelijk veldbedden neergezet.

De opvang geldt voor de periode van een half jaar. Met de mogelijkheid om het met een half jaar te verlengen. Als eerder blijkt dat de opvang in Studio A58 niet meer nodig is, wordt de noodopvang afgebouwd.