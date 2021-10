Amazone Van Liere debuteert met derde plek bij Wereldbeker

Dinja van Liere (archieffoto) pakt derde plaats bij wereldbekerdebuut (foto: Omroep Zeeland)

Dufour eindigde met een score van 87.115 procent, Cassøe Krüth eindigde met ruim twee procent meer dan Van Liere. De Kapelse liet vorige maand al van zich spreken door een zege bij de Grand Prix dressuur in Aken en een tweede plaats bij de kür op muziek in diezelfde stad. Via een persbericht van de paardensport-federatie zegt Van Liere dat ze zeer tevreden is over haar debuut. "De eerste keer zo presteren bij zo'n grote wedstrijd is echt heel tof. Het is nog steeds bijzonder wat we dit jaar bereikt hebben."

Ook Thamar Zweistra uit Schore kwam in actie bij de wedstrijd in Denemarken. Zij eindigde met Hexagon's Double Dutch op de 13e plaats met een score van 73.130 procent. Volgende week rijdt Zweistra dressuur bij de wereldbekerwedstrijd in Lyon. Van Liere staat daar niet op de startlijst.