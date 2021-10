Alle hens aan dek voor goed personeel in de maritieme sector

"Wij zijn als sleepdienst maar een klein onderdeel van de hele scheepvaart, maar is er echt een tekort aan zeevarenden. Terwijl het een hele belangrijke sector is, negentig procent van alle wereldhandel gaat over zee." Muller vindt dan ook dat de maritieme sector meer moet doen aan studiekeuzevoorlichting. "Er wordt weinig voorlichting op scholen gegeven. Bovendien bestaat er vaak een verkeerd beeld van varen. Het is best een sexy vak waarbij je werkt met high tech equipment."

Onbekend maakt onbemind

Bij Multraship in Terneuzen is er nauw contact met de Zeevaartschool om leerlingen warm te maken voor een stage bij het bedrijf. "We proberen leerlingen zo vroeg mogelijk naar ons toe te trekken en bij ons aan boord te houden. Maar eigenlijk moet je misschien op de basisschool al beginnen met iets te vertellen over een baan in de scheepvaart. Onbekend maakt onbemind".

Simulator voor sleepboten (foto: Omroep Zeeland)

Sinds een aantal jaar maakt Multraship gebruik van een simulator om stuurmannen en kapiteins voor op de sleepboten klaar te stomen. Het is geen vervanging voor de praktijk, maar het opleiden van mensen gaat hiermee wel sneller. En dat is handig nu er veel nieuwe aanwas nodig is.

Jordi Huitema is één van de mensen die les krijgt in de simulator. "Ik ben in opleiding voor wielman. Bij schepen van een bepaalde diepte stap ik aan boord en stuur het schip op aanwijzingen van de loods van A naar B. Het is een mooi beroep, je bent altijd in de buitenlucht."

Als matroosje begonnen

Henk Helmendag, kapitein en opleider in de simulator, beaamt dat het een prachtig vak is. "Ik ben in 1984 als matroosje begonnen, ik heb nog nooit een dag gehad die hetzelfde was. Ik zou niets anders willen."

Nieuwe Sluis Terneuzen

Directeur Leendert Muller, verwacht dat de vraag naar goed opgeleid maritiem personeel alleen maar groter wordt komende jaren. "De Nieuwe Sluis in Terneuzen zal voor meer schepen zorgen en ook de Seine-Scheldeverbinding zal meer verkeer richting Gent en Terneuzen veroorzaken. Nieuwe aanwas is dus meer dan welkom. "