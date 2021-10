Noodopvang Middelburg wordt klaargezet, vandaag eerste honderd vluchtelingen

Er moest dit weekend heel snel gehandeld worden. Eigenlijk te snel, erkent wethouder Chris Simons. Hij biedt zijn excuses aan aan omwonden van de wijk Mortiere. Normaal gesproken worden bewoners tijdig geïnformeerd, maar dat was nu niet mogelijk.

Met een brief die zaterdag aan het begin van de avond op de mat viel kregen omwonenden en bedrijven te horen dat de vluchtelingen zouden komen. Maar volgens Simons zijn er tot nu toe geen negatieve reacties geweest.

Een veldbed en een stoel

Ondertussen wordt Studio A58 klaar gemaakt voor de opvang van de vluchtelingen. Veldbedden worden in elkaar gezet en beddengoed wordt uitgepakt. Naast ieder veldbed komt een stoel te staan. Dat alles behelst het slaapgedeelte van de vluchtelingen in de noodopvang. Simons: "Als we een 'go' geven dan gaan de bussen rijden."

Timo Waarsenburg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers laat weten dat er vandaag 95 mensen aankomen in Middelburg. "Dat zijn allemaal alleenstaande mannen: 15 uit Ter Apel en 80 uit Budel." Naar verwachting komen ze zondagavond laat aan. De mannen komen volgens Waarsenburg uit Syrië, Yemen en Turkije en daarnaast komt een handjevol uit verschillende Afrikaanse landen.

Dit bed staat te wachten op een vluchteling die hier komt slapen in Studio A58 (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg was al enige tijd in gesprek met eigenaar Frans Lievense van Studio A58 over noodopvang. Komende dinsdag zou de knoop doorgehakt worden, maar dat besluit is naar voren gehaald. De gemeente betaalt huur voor de opvang. Wethouder Simons kan geen bedrag noemen.

De verwachting is dat er het komende half jaar vluchtelingen worden opgevangen in Studio A58 vanwege de grote toestroom. Daarna wil de gemeente dat de spoedopvang weer bij het bestaande asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg wordt ondergebracht.

