Forse stijging Zeeuwse coronabesmettingen: 216 nieuwe gevallen, 66 in Goes

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn de meeste nieuwe coronabesmettingen op één dag sinds 4 mei van dit jaar. Toen werden 236 nieuwe gevallen geregistreerd. Daarnaast kwamen er nog niet eerder zo veel nieuwe gevallen in één gemeente bij.

Op 18 december werden in Terneuzen 62 nieuwe gevallen geregistreerd en daar gaat Goes nu met 66 flink overheen. Ter vergelijking: de hoogste waarde in Goes tot vandaag was 29 nieuwe gevallen op 13 april. Maar, gisteren was het besmettingscijfer laag in verhouding tot eergisteren, dus het is mogelijk dat er vandaag een correctie heeft plaatsgevonden.

In de onderstaande tabel is de uitschieter in de cijfers goed te zien. Gisteren kwamen er nog 106 gevallen bij, vandaag is het meer dan twee keer zo veel. Na de 66 gevallen van Goes springen ook Tholen Middelburg met elk 26 gevallen eruit. De afgelopen dag is er een iemand uit Hulst met corona in het ziekenhuis opgenomen. er zijn geen nieuwe corona-sterfgevallen gemeld.

Positieve tests per gemeente