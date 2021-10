Na 22 maanden zingt Het Zeeuws Mannenkoor weer: 'Met de jasjes open want er zijn wat kilo's bijgekomen'

In de Heilige Maria Magdalenakerk in Goes zong het koor vandaag verschillende liederen, zowel a capella als onder begeleiding van piano- of orgelspel. De koorleden hebben het optreden erg gemist: "We repeteren omdat we het leuk en gezellig vinden, maar uiteindelijk repeteer je ook om met elkaar concerten te kunnen geven. Dus als dat allebei niet kan, is het een zware tijd. Het is geweldig om nu weer voor publiek te staan", vertelt Zandee.

Zingen als alibi voor de derde helft

"Ik vond het een feestje, ik heb heerlijk gezongen", vertelt koorlid Leo Nieuwenhuijze. Hij miste de afgelopen maanden niet alleen het zingen: "Vooral ook de derde helft. Zingen is ons alibi om hier te komen, maar de onderlinge band die ontstaat in de derde helft is ook ontzettend belangrijk."

Het Zeeuws Mannenkoor trad vandaag op in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dirigente Gunita Kronberga is tevreden over het optreden: "Het ging goed. Je merkt dat de kracht wat minder is, maar dat heb je vaker als je lang niet gezongen hebt en de leeftijd van de zangers speelt ook een rol."

Zingen als een lijster

De gemiddelde leeftijd van de mannen is 73 jaar: "Ons oudste lid is zelfs 93 jaar, maar die zingt nog als een lijster. Wij ook trouwens, we zijn onze kelen de afgelopen maanden gewoon blijven smeren", aldus een lachende Zandee.