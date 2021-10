Toename coronabesmettingen in Goes komt door uitbraak in noodopvang

In het asielzoekerscentrum in de Zeelandhallen in Goes is een coronauitbraak (foto: Omroep Zeeland)

Het COA heeft op advies van de GGD een scheiding aangebracht in de opvang. Er is een slaapstraat en er zijn gescheiden recreatieruimten en toiletten voor de positief getesten.

Binnen in de Zeelandhallen loopt iedereen met een mondkapje op. Het advies aan de asielzoekers is om in quarantaine te blijven tot de tweede test die is gepland op komende woensdag. Het is aan de asielzoekers zelf om te bepalen of ze zich daaraan houden.

Toename besmettingen

De aanleiding om vrijdag te gaan testen was de toename van het aantal besmettingen. Volgens de COA-woordvoerder zijn de besmettingen ergens in Goes opgedaan. "In heel Nederland lopen de cijfers op, dus ook in Zeeland", zegt Timo Waarsenburg van het COA.

Eerder vandaag werd bekend dat het aantal besmettingen in de gemeente Goes fors is opgelopen. In totaal werden er in Zeeland volgens het RIVM 216 nieuwe besmettingen vastgesteld, in Goes zijn er 66 nieuwe gevallen bijgekomen.