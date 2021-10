Goedemorgen! Noodopvang, corona-uitbraak, maritiem imago en terugkeer op het toneel

Het was bijna letterlijk een race tegen de klok: de noodopvang die in Studio A58 in Middelburg uit de grond is gestampt. Middelburg geeft hiermee gehoor aan de oproep van het kabinet en commissaris van de Koning Han Polman om vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen. In die opvang is de situatie door een toename van aanmeldingen onhoudbaar geworden. De opvang biedt ruimte aan maximaal 250 mensen.

Veldbedden worden klaargezet in Studio A58 voor de noodopvang van vluchtelingen (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Chris Simons biedt wel zijn excuses aan omwonenden van de wijk Mortiere aan. Normaal gesproken worden bewoners tijdig geïnformeerd, maar dat was nu niet mogelijk.

Stijging coronacijfers

Het RIVM heeft gisteren een flinke stijging geregistreerd van het aantal coronabesmettingen in Zeeland. In totaal werden er 216 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het zijn de meeste nieuwe coronabesmettingen op één dag sinds 4 mei van dit jaar. Toen werden 236 nieuwe gevallen geregistreerd. Daarnaast kwamen er nog niet eerder zo veel nieuwe gevallen in één gemeente bij in één dag.

In Goes is het aantal coronagevallen geëxplodeerd: daar kwamen 66 nieuwe gevallen bij. Deze stijging komt door een uitbraak van corona in de noodopvang voor asielzoekers. De uitbraak in de Zeelandhallen is vastgesteld nadat op vrijdag alle 320 bewoners werden getest.

(foto: Omroep Zeeland)

De maritieme sector moet meer aan het eigen imago werken. Dat vindt Leendert Muller, directeur van sleep- en bergingsbedrijf Multraship. Hij wil meer aandacht voor werken op het water omdat er de komende jaren veel nieuwe aanwas nodig is. "Er gaat een hele groep met pensioen en de sector blijft groeien." Bij Multraship in Terneuzen is er nauw contact met de Zeevaartschool om leerlingen warm te maken voor een stage bij het bedrijf.

Lang en Gelukkig (foto: omroep zeeland)

Ze staan te trappelen om te beginnen. Van het Middelburgs Theater en Muziektheater Zeeland staan de komende weken twee grote voorstellingen op stapel die allebei zijn uitgesteld vanwege corona. Bij Muziektheater Zeeland is de voorstelling Michiel de Ruijter hetzelfde gebleven, op wat kleine rolwisselingen na. Het Middelburgs Theater is met het muzikale sprookje Lang en Gelukkig nagenoeg opnieuw begonnen toen duidelijk werd dat er weer gespeeld mocht worden.

Prima vaarweer vanuit Vlissingen (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Het weer

Pak je paraplu er alvast bij! Het is een bewolkt begin van de week met verspreid wat regen en een temperatuur rond de 10 graden. Vanmiddag is het even zonnig, maar er is wel kans op een flinke regenbui. Het wordt zo'n 14 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook vannacht valt verspreid wat regen.

Na vandaag kun je je paraplu weer thuis laten. Het is morgen overwegend droog met iets meer opklaringen en ook de twee dagen daarna zijn vrij zonnig en droog.