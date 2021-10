Eindelijk de schouwburg in, maar de boze stiefmoeder is wel een prins geworden

Op wat kleine rolwisselingen na, is bij Muziektheater Zeeland de voorstelling Michiel de Ruijter hetzelfde gebleven. Het Middelburgs Theater is met het muzikale sprookje Lang en Gelukkig nagenoeg opnieuw begonnen toen duidelijk werd dat er weer gespeeld mocht worden.

Regisseur Peter Adriaanse van het Middelburgs Theater moest voor de herstart van de voorstelling op zoek naar nieuwe spelers en een andere rolverdeling omdat er spelers waren afgehaakt. Dat dwong hem tot het maken van andere keuzes.

Van boze stiefmoeder naar prins

Zo was acteur Willem van der Ent in de versie van 2020 nog de boze stiefmoeder van Assepoester. In de nieuwe versie speelt hij een dubbelrol als de vader van Assepoester, maar ook als de prins die verliefd wordt op diezelfde Assepoester.

Toch gebeuren er in het absurdistische sprookje van auteur Don Duyns nog wel vreemdere dingen. In de vernieuwde voorstelling zorgen de razendsnelle verkleedpartijen tijdens de rolwisselingen ervoor dat de meeste spelers geen droge draad meer aan het lijf hebben aan het einde van de voorstelling.

Nieuwe inzichten

Uiteindelijk is de voorstelling er beter op geworden, meent Adriaanse: "Vooral de rust zette me met beide poten op de grond, het heeft me nieuwe inzichten geven." Hij is heel blij dat hij en de acteurs nu eindelijk los mogen: "Dat wordt wel tijd, zowel voor de makers als voor het publiek."

De musical Michiel de Ruijter werd in maart vorig jaar één week voor de première afgelast. Aanvankelijk voor een paar weken, maar dat werden uiteindelijk twintig maanden. 12 november gaat het stuk in de herkansing met een ietwat gewijzigde cast. Toch is de musical in grote lijnen dezelfde productie gebleven. Michiel de Ruijter is in de schouwburgen van Goes, Middelburg en Terneuzen te zien.

Gerijpte Michiel de Ruijter

Titelrolspeler Peter Reinders meent dat zijn personage Michiel de Ruijter enkel gerijpt is door de tijd. Regisseur Hugo Segers is blij dat de cast nog wat stevige repetities heeft gehad: "Dus niet even de soep opwarmen, maar de voorstelling nieuw leven inblazen en dat is gelukt."

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de beide voorstellingen laat nog wel te wensen over. Voor Michiel de Ruijter waren vorig jaar al veel kaartjes verkocht, dat publiek is grotendeels meegegaan naar dit jaar. De voorstelling Lang & Gelukkig van het Middelburgs Theater gaat op 29 oktober in première en heeft nog veel lege stoelen. Vorig jaar waren er nog nauwelijks kaarten verkocht toen de voorstelling werd afgelast, het publiek moet dus nog veroverd worden.

Een woordvoerder van Zeeland Theaters laat weten dat de kaartverkoop voor de schouwburgen na de coronatijd niet meer vanzelf gaat en extra inspanningen vergt. Dat komt ook doordat de volledige cyclus van het theaterseizoen, de start van de kaartverkoop en de opstart van het seizoen is doorbroken. Volgens de woordvoerder zit er wel weer een stijgende lijn in de kaartverkoop.