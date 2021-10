Locatiemanager over corona-uitbraak in noodopvang: 'Oorzaak is niet herleidbaar'

De noodopvang in de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren werd bekend dat er 49 asielzoekers in de noodopvang in de Zeelandhallen positief zijn getest op het coronavirus: "We zagen het aantal besmettingen in de loop van vorige week toenemen. De GGD gaf ons het advies om een nulmeting te doen zodat we weten welke bewoners besmet zijn. Dat hebben we gedaan", vertelt Ter Hark.

Nu bekend is dat er veel besmettingen zijn, is de hal in tweeën gesplitst: "Alles waar mensen bij elkaar kunnen komen, hebben we gesplitst. We hebben de rijen bedden uit elkaar gehaald en een hoop aanpassingen aangebracht op de wandelroutes. Ook het sanitair is nu gescheiden."

Niet opsluiten

Daarnaast wordt de bewoners dringend verzocht om de hal niet te verlaten: "Mensen hebben natuurlijk bewegingsvrijheid, we mogen ze niet opsluiten. Het blijft dus een eigen keuze, maar we proberen goede voorlichting te geven en te wijzen op het belang om binnen te blijven."

Aanstaande woensdag opnieuw testen

Aanstaande woensdag worden de asielzoekers opnieuw getest: "We hopen dat er dan een afname van het aantal besmettingen zal zijn. We blijven in ieder geval dagelijks in contact met de GGD om hier zo goed mogelijk mee om te gaan."

