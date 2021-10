Wanneer blijven jongeren na hun studie in Zeeland? 'Sport, uitgaan, veiligheid en natuur zijn belangrijk'

De HZ doet onderzoek naar hoe afgestudeerde studenten in Zeeland gehouden kunnen worden (foto: ANP)

Die resultaten komen voort uit gesprekken met HZ-studenten en studenten van het Scalda: "We zijn nog wat voorzichtig met onze conclusies want het onderzoek is nog niet afgerond. Naar aanleiding van de gesprekken, gaan we een vragenlijst voorleggen aan een grote groep studenten. Omdat in de eerste gesprekken naar voren kwam dat studenten sport, uitgaan, veiligheid en natuur belangrijk vinden, komen die onderwerpen in de vragenlijst aan bod", vertelt Snijders.

In de hoofden van jonge mensen komen

Met het onderzoek wil Snijders in de hoofden van jonge mensen komen: "Het is zonde dat ze de regio Zeeland willen verlaten als ze afgestudeerd zijn. We willen een beter beeld krijgen van hoe de leefbaarheid voor afgestudeerde studenten in onze provincie vergroot kan worden."

Na het afnemen van de vragenlijst, kijkt het onderzoeksteam hoe de resultaten in de praktijk kunnen worden gebracht: "We willen handen en voeten geven aan de onderwerpen die de studenten belangrijk vinden. Het wordt nog een zoektocht hoe we dat precies gaan doen. We kijken samen met de Provincie Zeeland hoe we die vertaalslag van het onderzoek naar de praktijk kunnen maken", aldus Snijders.