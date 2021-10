In Zeeland is najaarsgolf al hoger dan de vierde golf

De najaarsgolf is in Zeeland al hoger dan de vierde golf in juli (foto: ANP)

Gisteren steeg het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie in één klap boven de 200. Dat duwde het weekcijfer (dat altijd gebaseerd is op het totaal van maandag tot en met zondag) nog verder omhoog.

Ongewoon snelle stijging

Omroep Zeeland houdt de ontwikkeling bij met behulp van een coronacurve, waarvan de cijfers teruggaan tot het allereerste begin van de pandemie. Daaraan is te zien dat onze provincie op dit moment nog niet het niveau heeft bereikt van de laatste week van 2020 of van de derde week van april jongstleden.

De stijging van de weekcijfers is in de afgelopen week ongewoon snel gegaan, namelijk 429 extra nieuwe besmettingen ten opzichte van de week ervoor. Alleen in juli van dit jaar is het weekcijfer één keer nog sneller omhoog gegaan.