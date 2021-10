Tijd dringt voor besteding coronageld basisscholen: 'Straks moeten we het nog terugstorten'

Het gaat om een flinke smak geld: per leerling krijgen de scholen 700 euro. "Wat we het liefste willen doen met dat geld is extra personeel inhuren", zegt Ellen de Neef van de Zeeuwse onderwijskoepel CPOZ. "Want met die extra handen kun je dan de leerlingen die dat nodig hebben extra begeleiding bieden. Maar die extra handen zijn er niet."

'Oppassen met extra uren'

Op een deel van de scholen wordt het opgelost door de bestaande medewerkers meer uren te geven, maar daar moet je mee oppassen, vindt De Neef: "Wie deeltijd werkt, doet dat meestal om een reden. Dus je moet oppassen dat je je personeel niet overvraagt en op den duur overbelast."

Tegelijkertijd moeten de scholen het geld wel aantoonbaar nuttig besteden, want anders moeten ze het aan het einde van de rit terugstorten. "En dat willen we zeker niet, want we kunnen het geld goed gebruiken", zegt De Neef.

Daarom moeten de scholen op zoek naar creatieve oplossingen. Zoals de Nobelhorst in Hulst. Die school organiseert iedere week talentateliers. Verspreid over de school zitten groepjes kinderen opdrachten te maken, te knutselen, of te luisteren naar iemand die een kinderboek voorleest.

Zelf kiezen

"Kinderen kunnen zelf uit meerdere thema's kiezen", zegt Cindy Cerpentier, de docent van groep acht. "Zo bieden we nu bijvoorbeeld techniek en wetenschap aan, maar ook kunst en cultuur, kinderboeken, muziek, van alles eigenlijk. En na iedere schoolvakantie kunnen de kinderen weer een ander thema kiezen."

De talentateliers worden deels gegeven door de docenten zelf, maar ook vrijwilligers helpen mee en er worden professionals van buiten de school ingehuurd. "Daardoor word je als docent ontlast en kun je ook de rest van de week meer focus leggen op de kerntaken als rekenen en taal", aldus Cerpentier.

Van 31 naar 9 kinderen in de klas

Zelf wordt ze er vooral blij van. "Ik geef kunst en cultuur en met mijn eigen klas zou ik dan met 31 kinderen mogen gaan kleinen of tekenen, maar nu door die talentateliers had ik er vanmorgen 9 en daarna 12. Dus je kunt je lessen ook veel meer uitdiepen."

Ze is ervan overtuigd dat dit de kinderen die door corona achterstand hebben opgelopen ten goede komt. "Er is meer tijd en ruimte voor maatwerk, voor leerlingengesprekken. En doordat we op die woensdagochtend leuke dingen doen, zitten de kinderen ook beter in hun vel, waardoor ze ook weer beter kunnen leren voor de andere vakken."

Steun van vrijwilligers

Wanneer de NPO-gelden over twee jaar zijn afgerond, hoopt Cerpentier dan ook dat het de school lukt om dit vast te houden. "Sowieso kunnen we nu van de externe professionals die worden ingehuurd veel leren, zodat we dat straks ook zelf in onze lessen mee kunnen nemen. En we hopen dat we op de steun van de vrijwilligers kunnen blijven rekenen."

Daarnaast hoopt ze dat ook bedrijven een steentje kunnen bijdragen. "Bedrijven in de techniek zouden bijvoorbeeld in het atelier 'techniek en wetenschap' hun vak kunnen komen promoten."

'School staat nooit op zichzelf'

Haar advies is dan ook om zo veel mogelijk de maatschappij bij de school te betrekken. "Lijntjes met bedrijven en verengingen moet je goed onderhouden. Want een school staat nooit op zichzelf, maar is altijd onderdeel van de maatschappij. Dus haal die mensen naar je toe, nodig ze eens uit of ga in gesprek."

