13 Zeeuwen met corona in het ziekenhuis

IC-verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Vooral in ziekenhuis Adrz is het aantal patiënten in een week tijd gestegen. Vorige week lagen nog vier mensen met een ernstige coronabesmetting in het Goese ziekenhuis, deze week worden er tien mensen verpleegd. Drie van hen liggen op de intensive care.

In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen liggen vijf coronapatiënten, twee van hen op de ic.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 lagen op het hoogtepunt 55 mensen met corona in de Zeeuwse ziekenhuizen. In de tweede en derde golf waren dat 45 mensen. De vierde golf afgelopen zomer zorgde op het hoogtepunt voor 15 coronapatiënten, net zoveel als er vandaag in het ziekenhuis liggen.