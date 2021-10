Vader en zoon bundelen hun creativiteit om personeel te werven

"Beelden zeggen meer dan duizend woorden", zegt Pieters. Hij heeft het filmpje gedeeld op social media en op de website om potentiële nieuwe werknemers de sfeer van het bedrijf te laten zien. "We hebben ervoor gekozen om onze bestaande werknemers iets te laten vertellen zonder script. Daarnaast staat de titel 'we zoeken mensen', daarmee bedoelen we eigenlijk iedereen. Je hoeft geen opleiding te hebben gedaan want we kunnen intern personeel opleiden."

Eerste opdracht

Pieters had het geluk dat zijn zoon als tweedejaars student op de kunstacademie al aardig met een camera om kan gaan. "Het was een logische stap om te oefenen met filmen en mijn vader vertelde me dat er in het najaar een personeelstekort dreigt dus ik wilde hem graag helpen", zegt Jillis Pieters.

All in the family

Met zijn eigen camera heeft hij de video opgenomen en in elkaar gezet. "Het was mijn eerste echte opdracht en de samenwerking ging heel natuurlijk. De muziek heeft mijn broer verzorgd en zo hebben we als familie er allemaal iets aan gedaan."

Jillis met en zijn vader Joost (foto: Omroep Zeeland)

In de zomervakantie had Pieters veertig werknemers in dienst waarvan er acht een vast contract hebben. "Zo'n twintig procent komt meestal niet terug na de vakantie, dus moeten we altijd ons best doen om nieuw personeel te werven. We hebben vroeger op scholen posters gemaakt en mensen die hier werken gevraagd om hun vriendenkring hierheen te trekken, dus we doen er heel veel aan. Dat is ook een aanrader voor andere bedrijven die zitten met een personeelstekort, haal alles uit de kast en denk out of the box", aldus Pieters.

Filmpje heeft succes

Het filmpje heeft zijn vruchten inmiddels afgeworpen want er hebben al drie sollicitanten op gereageerd. "Daar ben ik heel blij mee en de mensen passen goed in ons team", vertelt Pieters.