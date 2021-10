Corona in Zeeland: 110 nieuwe besmettingen

(foto: Omroep Zeeland)

Het hoge cijfer van gisteren in Goes (66 meldingen in één etmaal) wordt vandaag niet voortgezet. Dat hoge cijfer werd veroorzaakt door een uitbraak in de noodopvang voor asielzoekers in de Zeelandhallen. De gemeente Goes houdt het nu op acht nieuwe besmettingen.

Per gemeente (bron: RIVM)

do 21 okt vr 22 okt za 23 okt zo 24 okt ma 25 okt Borsele 4 7 14 12 9 Goes 13 26 13 66 8 Hulst 7 14 7 20 7 Kapelle 6 9 2 5 2 Middelburg 19 15 11 26 25 Noord-Beveland 2 3 2 0 0 Reimerswaal 12 9 9 10 17 Schouwen-Duiveland 9 6 7 15 8 Sluis 5 3 3 4 1 Terneuzen 17 17 10 10 8 Tholen 7 16 14 26 15 Veere 16 11 6 17 9 Vlissingen 10 18 8 5 1 totaal Zeeland 127 154 106 216 110

In Zeeuws-Vlaanderen lijkt de stijgende lijn van de afgelopen week weer terug omlaag te gaan. In Hulst, Terneuzen en Sluis is de voortschrijdende week - de trend die door het zevendagencijfer wordt weergegeven - aan het zakken. Dat blijkt uit onderstaande grafiek.

Bevelanden remt wat af

Er is nog steeds sprake van een stijgende lijn in de Bevelanden, maar die is nu wel iets aan het afremmen.

Het zevendagencijfer per regio wordt berekend door elke dag de cijfers van de afgelopen zeven dagen op te tellen. Het resultaat, een grafiek van de voortschrijdende week, laat de werkelijke trend zien, omdat incidentele pieken en dalen worden afgevlakt.

Lees ook: