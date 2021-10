Driehonderd tijdelijke woningen voor spoedzoekers: de nood is hoog, ook op de Bevelanden

Hoe de tijdelijke woningen eruit komen te zien, is nog niet bekend (foto: TierraMallorca)

De druk op de woningmarkt is groot, en met name aan kleine en betaalbare huizen is een groot tekort. Van der Maas, wethouder in Noord-Beveland, spreekt namens de vijf Bevelandse gemeenten: Goes, Kapelle, Borsele en Reimerswaal. "We zouden graag zien dat de provincie de woningcontingenten aanpast en meer woningbouw toestaat", zegt hij. "Zo ver is het nog niet, vandaar dat we naar andere oplossingen zoeken om de woningnood aan te pakken."

Flexibele schil

De Bevelanden werken samen in een bestuurlijk platform, dat nu met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland een plan maakt voor de noodwoningen. Het zou gaan om een zogeheten 'flexibele schil', als aanvulling op de al geplande stads- en dorpsuitbreidingen. Bij het bestuurlijk platform is Van der Maas voorzitter van de Actielijn Woningmarkt. "Op dit moment worden geschikte locaties beoordeeld met het doel om binnen één jaar in elk geval 150 tijdelijke woningen in de regio te plaatsen", aldus de lokale bewindsman.

Slimme wijken

Hoe de tijdelijke woningen eruit komen te zien, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zijn het demontabele woonunits, die kant-en-klaar geplaatst worden. Elders is al ervaring met tijdelijke woningbouw, zoals in Rotterdam waar drieduizend units zijn geplaatst in zogeheten 'slimme wijken'. In Renesse zijn recentelijk verplaatsbare Tiny Houses neergezet, kleine duurzame huizen met een minimaal ruimteverbruik. Ook De Bevelanden willen dit soort woningen plaatsen.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.