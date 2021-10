Kustvissen is Christels passie: 'Ik ben uit gekkigheid mee gaan doen. Daarna was ik verkocht'

Het WK Kustvissen is momenteel in volle gang. In het Portugese Albufeira strijden mannen en vrouwen om de overwinning. De Zeeuwse Christel Verhage uit Westkapelle weet precies hoe dat voelt: ze is tweede op de wereldranglijst. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer vertelt ze over haar passie: "Ik woon bijna in de zee. Mijn man en kinderen visten altijd en ik ben uit gekkigheid mee gaan doen. Daarna was ik verkocht."