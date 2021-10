Overlast jongeren loopt spuigaten uit in Hulst

Jongeren lieten onlangs een bende achter in het Jongeren Ontmoetings Punt in Vogelwaarde. (foto: Ron de Kort)

Het is vijf voor twaalf, meent PvdA'er Ron de Kort, zelf inwoner van Vogelwaarde en commissielid in de gemeente. Hij maakt zo'n twee keer per week melding van overlast bij het Jongeren Ontmoetings Punt (JOP) in Vogelwaarde. Onder dit afdakje achter het dorpscentrum, vlak bij het schoolplein van basisschool De Schakel, komen regelmatig jongeren samen, soms wel zestig bij elkaar. De buurt ondervindt hier veel last van. De volgende dag liggen het grasveld en het plein volgens De Kort bezaaid met "kapot gegooide bierflesjes, ontelbare drugszakjes en lege wodkaflessen".

Mensen zijn bang

"Buurtbewoners zijn bang, sommigen praten al over verhuizen. Ook is er al diverse keren belletje getrokken in de buurt en dat is niet leuk om 4.00 uur 's nachts, kan ik iedereen verzekeren, zegt De Kort. "Openlijk staat men soms in de avonduren in een hoek van het parkeerterrein drugs te verpakken." Boa's en politie die een kijkje komen nemen, komen overdag langs, niet 's avonds of 's nachts, weet hij. "Dat zet geen zoden aan de dijk."

Onder het afdakje achter het dorpscentrum in Vogelwaarde drommen regelmatig jongeren samen. (foto: Omroep Zeeland)

Ook in Clinge zijn volgens voorzitter Jeanine van Dorsselaer van gemeenschapscentrum Malpertuus regelmatig problemen met baldadige jeugd. Onlangs nog klommen 'kwajongens' op het fietsenhok, waarbij de dakplaten scheefzakten en de houders van de afvoer afbraken. Ook drongen ze in een onbewaakt moment de kleedlokalen van de gymzaal binnen en smeten de kleren van de gymmende kinderen in de bosjes. "Niet leuk", drukt ze nog zachtjes uit. "Vrijwilligers van Malpertuus, die de boel telkens moeten herstellen, vragen zich af: waar doen we het nog voor?"

Van Dorsselaer wil in het jaarlijkse overleg met de gemeente aandringen op het plaatsen van camera's. "We willen dat het ophoudt. Dat is onze grootste wens."

Als je bij het Reynaertcollege een enquête zou houden wie wel eens een joint rookt of een pilletje slikt, zal je je rotschrikken." Clen de Kraker

VVD-raadslid Clen de Kraker snapt best dat de jongeren een plek zoeken om samen te komen, bijvoorbeeld op de wallen, bij de skatebaan, op de Liniedijk in Hulst, in de Clingse bossen of op het strandje van Perkpolder. "Ik geef ze nog gelijk ook! Er is niks voor hen te doen! Ze kunnen nergens terecht. En in de cafés mogen ze vanwege hun leeftijd nog niet komen."

Pilletjes zijn heel gewoon

Ook hij vindt het hoog tijd voor actie. Hij maakt zich vooral zorgen over het toenemend drugsgebruik onder jongeren. Dit is volgens hem een groter probleem dan wanneer een zestien- of zeventienjarige af en toe een biertje neemt. De Kraker: "Als je bij het Reynaertcollege een enquête zou houden wie wel eens een joint rookt of een pilletje slikt, zal je je rotschrikken."

Gros is niet kwaadwillend

De Kort vindt, net als De Kraker, dat de gemeente meer moet investeren in jongerenwerkers. "Niet voor 80 uur maar wel 1500 uur!" Die kunnen het gesprek aangaan met jongeren en mee helpen zoeken naar oplossingen. De meesten zijn best voor rede vatbaar, meent hij. Twee weken geleden zijn er nog posters opgehangen bij het JOP in Vogelwaarde om de jongeren op te roepen om de plek schoon te houden.

"Dat heeft best goed geholpen. Het gros van die jongelui is echt niet kwaadwillend. Die jongeren snappen ook dat ze, als ze overlast veroorzaken, in het vizier komen van de politie en dat ze dan hun plek kunnen kwijtraken."

Melden, melden, melden

De Kort roept omwonenden op om overlast te melden en kentekens door te geven. "Mensen klagen wel, maar ze melden het niet." Ook burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst zei eerder dat mensen incidenten moeten "melden, melden, melden". Op verzoek van De Kort bespreken de leden van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken in Hulst de aanpak van de overlast op maandag 1 november.