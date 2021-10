Zeeuwse Evelien denkt dat wintersport in Oostenrijk er wel inzit komende winter

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn volgens haar nog veel vragen over de skipas. Al eerder werd bericht dat je bij aankoop van deze pas ook je CoronaCheck-app moet laten zien. Volgens Evelien heerst alleen de vraag hoe ze die controles op lange termijn gaan uitvoeren. "Stel je voor, iemand die niet is gevaccineerd, maar zich wel laat testen, koopt een pas voor een week. Moeten zij zichzelf dan iedere twee dagen laten testen?"

Volgens haar is daar nog geen eenduidig antwoord op, vertelt ze in de radio-uitzending Zeeland komt thuis:

Zeeuw in het buitenland Evelien over wintersporten in Oostenrijk

Welke maatregelen er nog meer worden getroffen, is ook nog onzeker. Het dragen van een FFP2-mondmasker in liften is in ieder geval verplicht. Daarmee komen de afstandsregels en capaciteitsbeperkingen wel te vervallen. Mochten de besmettingen toenemen, kunnen de regels nog aangescherpt worden.

3G-beleid

Oostenrijk werkt met het 3G-beleid, wat staat voor Getestet, geimpft oder genesen; getest, gevaccineerd of genezen en is vergelijkbaar met onze CoronaCheck. Vanaf 1 november geldt de 3G-regel in Oostenrijk ook op de werkplek. Werknemers worden verplicht om elke twee dagen aan te tonen dat zij aan deze voorwaarden voldoen, zij kunnen anders ontslagen worden.

Ook wordt er gesproken over een lockdown voor niet-gevaccineerden, maar daar zijn tot dusver geen concrete plannen voor. Volgens Evelien is er nog weinig weerstand vanuit de samenleving, zij verwacht dat er pas protesten komen op het moment dat het echt zover is.