Leren in de praktijk moet werken in de horeca aantrekkelijker maken

Horecastudenten leren vanaf nu meer in de praktijk (foto: Omroep Zeeland)

"We merkten dat de horeca zit te springen om personeel en jongeren in toenemende mate willen werken en leren in de praktijk. Vandaar dat we de BBL-opleidingen dit jaar hebben ingevoerd", vertelt Arold Versluys, directeur horeca bij Scalda. "Het aantal studenten dat kiest voor de opleiding zelfstandig kok en zelfstandig gastvrouw is hierdoor fors toegenomen, maar nog steeds niet voldoende om aan de vraag te voldoen."

Bewust gekozen voor BBL

De 19-jarige Nienke Kaashoek uit Bruinisse is blij dat Scalda tegenwoordig een BBL-opleiding aanbiedt. "Leren uit een boekje is niets voor mij, ik wil gewoon lekker bezig zijn", zegt ze. "Ik kon de opleiding tot gastvrouw ook in Brabant volgen, maar daar boden ze geen BBL aan dus daarom heb ik gekozen voor Middelburg. Dat is bovendien bijna net zo ver qua reistijd."

Kaashoek werkt inmiddels zes jaar in de horeca en ze wil er niet meer weg. "Mijn hart ligt in de horeca. Ik werk graag met mensen. Ik heb in de tussentijd nog de kappersopleiding gedaan, maar kwam toch weer terug voor de opleiding tot gastvrouw. Je komt in dit vak ook nooit zonder werk te zitten dus dat geeft zekerheid voor mijn toekomst."

Nieuwe keuken en restaurant

Naast de BBL-opleidingen wil de school op termijn de keuken en het restaurant in Middelburg upgraden. "Hierdoor wordt het makkelijker om ook bedrijven naar de school te laten komen en op die manier kan theorie en praktijk op school worden gecombineerd", vertelt Versluys. "Dit is dus een uitgelezen kans om een steentje bij te dragen aan de horeca om ze aan goed personeel te helpen in Zeeland."