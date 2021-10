Rotzooi tramhuisjes Draaibrug zo snel mogelijk weg, belooft eigenaar

Bewoners Draaibrug zijn de verloedering van de tramhuisjes meer dan zat (foto: Omroep Zeeland)

"Mevrouw," verzucht de Vlaming, "we gaan deze huisjes zeker opknappen. Maar het probleem zit in Nederland. Niemand weet wat er mag of niet mag. Het is een drama. We zijn al zes of zeven keer samengekomen met het stadsbestuur, maar het blijft maar duren."

'De deur staat open. En dat komt niet door de wind'

Al meerdere keren trokken buurtbewoners aan de bel over de verkommerde, monumentale tramhuisjes en het voormalige wachtlokaal in Draaibrug. Ze klagen over de slechte staat van de eind negentiende-eeuwse dienstwoningen die hoorden bij de tramlijn die door het dorpje reed, over de enorme zwijnenstal en over een rattenplaag.

Inwoner Theo Buijsse riep de gemeente het voorbije jaar herhaaldelijk op om in te grijpen. Afgelopen week was de maat ook vol voor buren Robert en Iris van de Kerkhove:

Volgens De Leyn kan die rotzooi nooit van een enkele zwerver komen, maar moeten de veroorzakers gezocht worden onder de inwoners van Draaiburg zelf, die er hun afval dumpen. Hij zegt dat hij het huisje nog niet zolang geleden ook al eens heeft laten leegruimen en de deur had dichtgespijkerd. "Helaas, het ligt alweer vol. De deur is open. En dat komt niet zomaar door de wind."

Eigenaar wil vooruit

Volgens hem ligt er al bijna twee jaar een kant-en-klaar plan om de huizen te herstellen en te verduurzamen, maar blijft het plan onnodig lang liggen vanwege alle eisen van de monumentencommissie. De Leyn noemt het 'spijtig' dat hij niet vooruit kan. "Isoleer je het dak van buitenaf, dan moet je het dak een stukje ophogen. Maar isoleer je van binnenuit, dan voldoen de slaapkamers, die toch al niet hoog zijn, niet aan de gewenste stahoogte."

Bouwadviseur Stefan Huigh uit Aardenburg die in opdracht van de familie De Leyn een plan voor de huisjes heeft gemaakt, zegt dat de monumentencommissie een aanvullend cultuur- en bouwhistorisch onderzoek heeft geëist en dat De Leyn dit nu zelf laat uitvoeren, omdat de gemeente hiervoor geen geld heeft. De resultaten hiervan kunnen elk moment worden verwacht. Hij denkt dat de vergunning nog dit jaar kan worden aangevraagd.

Netjes houden

Wethouder Peter Ploegaert zegt dat de gemeente in afwachting is van een "waarde stellend onderzoek" waarin de monumentale waarden van de huisjes worden beschreven. "Aan de hand daarvan kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd" Daarna is het aan de gemeente om deze te beoordelen. "Maar om de huisjes en tuinen netjes te houden, heeft hij de gemeente niet nodig. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij is eigenaar en kan zijn huurders en zichzelf de plicht opleggen om alles netjes te onderhouden en overlast voor de omgeving te voorkomen."

De Leyn belooft actie te ondernemen. "Dat hoeft niet veel werk te zijn. Met twee man kunnen we dit in paar uur opruimen."

