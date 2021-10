Goedemorgen! Borsele herdenkt bevrijding, gratis mondzorg in Goes en nieuw waarnemend burgemeester Reimerswaal

Herdenking in Baarland

Het is vandaag 77 jaar geleden dat de geallieerden zijn geland in Baarland. Daarom herdenkt de gemeente Borsele vandaag de strijd die geleverd is voor de bevrijding van Zuid-Beveland. Dit gebeurt vanaf 15:00 uur aan de zeedijk. Publiek is welkom om de herdenking bij te wonen.

Gratis mondverzorging voor mensen die het niet kunnen betalen in Goes (foto: ANP)

Een gratis bezoekje aan de tandarts of mondhygiënist vandaag voor deelnemers aan het Leger des Heils Ambulant in Goes. Tussen 9:00 en 17:00 uur kunnen mensen voor wie een bezoek aan de tandarts te duur is, terecht met hun gebitsproblemen. De Walk-in staat in de Bleekerstraat in Goes.

Vorige week schreven we al dat Petra van Wingerden-Boers waarnemend burgemeester van Reimerswaal zou worden. Vanavond is het zover, dan wordt zij beëdigd door commissaris van de Koning Han Polman. Zij vervangt daarmee burgemeester José van Egmond, zij werd deze zomer getroffen door een longembolie waar ze nu van herstellende is.

Rina van Oeveren uit Ouwerkerk is alvast bezig geweest (foto: Flickr)

Het is vandaag Nationale Pompoendag in de Verenigde Staten. Naast dat de groente heel lekker is voor in de soep of bij de risotto, kun je er ook heel creatief mee zijn. Zo kent iedereen wel de griezelige Halloweenlantaars uit de film. En die hype is langzaam ook overgewaaid naar Nederland. Met verbluffende werken als resultaat! Ben jij de afgelopen tijd ook nog flink tekeer gegaan op een kalebas? App ons dan je foto! (06-53 28 98 68)

Door Piet Grim, `s-Heerenhoek (foto: Flickr)

Het weer: Het is vandaag overwegend droog met een afwisseling van brede opklaringen en diverse soorten wolkenvelden. Er kan misschien een kleine bui vallen, de temperatuur stijgt naar 14 á 15 graden. We hebben daarbij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.Morgen is het vrij zonnig met wat hoge bewolking en dan wordt het een graadje zachter met een matige tot vrij krachtige wind. Donderdag is er een zuidenwind en dan is het echt zonnig, vrijdag is er meer bewolking en is er kans op een bui.