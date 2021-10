Weggelopen leden en een hoopvol initiatief: Zeeuwse binnensportclubs krabbelen op na coronajaar

Bij badmintonvereniging de Sjuttul uit Oostburg was het voor corona vaak een drukke bedoening. Iedere woensdag was Sporthal de Eenhoorn gevuld met twintig, soms wel dertig fanatieke badmintonners. "In anderhalf jaar tijd zijn we bijna de helft van onze leden kwijtgeraakt", zegt voorzitter Evie Ploegaert.

Contributies

De club deed de overgebleven leden onlangs een geste: de contributie voor dit badmintonseizoen is met de helft verlaagd. "Doordat we de zaal niet gebruikten vielen de kosten minder hoog uit. Op deze manier hopen we leden ook aan te moedigen om lid te blijven van De Sjuttul."

Bij de senioren werd het wat minder, maar bij de jeugd zijn we juist aan het groeien." Ilco Koeman, voorzitter KV De Volharding

Bij korfbalvereniging De Volharding in Yerseke pakken ze het op een andere manier aan. De vereniging vroeg in het coronaseizoen geen contributie van de leden. "Het afgelopen jaar liepen we financieel tegen wat dingen uit het verleden aan, die moesten worden opgelost", aldus voorzitter Ilco Koeman.

Ter compensatie is de contributie nu eenmalig 150 procent. Het geld zal onder meer gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe materialen. Koeman hoopt dat de vereniging zo snel weer de oude is. Het ledenbestand bleef redelijk op peil. "Bij de senioren werd het wat minder, maar de jeugd trekt nu juist weer aan, dus het houdt elkaar in balans."

Omroep Zeeland maakte een rondgang langs de sportclubs in onze provincie. Voor corona was er bij vooral binnensportclubs een daling in de het aantal leden zichtbaar. Het verschilt per sport hoe dat zich de laatste anderhalf jaar heeft ontwikkeld. Zo bleef het aantal korfballers bij Zeeuwse clubs het laatste jaar stabiel, maar kromp het ledenbestand van veel tafeltennisverenigingen.

Bij badmintonvereniging 't Pluumpje uit Goes zijn ze na anderhalf jaar vertraging blij dat ze eindelijk kunnen beginnen met een voor de club belangrijke missie: het werven van nieuwe leden. "Het behouden, maar vooral het uitbreiden van ons ledenbestand is iets waar we al jaren mee worstelen", zegt voorzitter Paul Harbers van 't Pluumpje.

Nieuwe leden door Probeer Badminton

Begin deze maand kon de vereniging eindelijk beginnen met Probeer Badminton, een initiatief van de badmintonbond waarbij clubs in heel Nederland mensen vrijblijvend kennis kunnen laten maken met de sport. 't Pluumpje heeft momenteel acht 'Probeer badmintonners'. "Precies waar we op hoopten. Voor mensen die badminton willen proberen is de drempel minder hoog. De sport en vereniging zijn voor hen weliswaar nieuw, maar dat is minder eng in een groepje."

Volgens Harbers is de actie nu al geslaagd, maar hoe leuk Probeer Badminton ook mag zijn; uiteindelijk moet het 't Pluumpje een paar nieuwe leden opleveren. "Daar hopen wij ook op. Via flyers en sociale media proberen we de mensen te bereiken, maar de beste reclame is toch enthousiaste mond-tot-mondreclame."