Zeeuws Statenlid hekelt coronamaatregelen: 'Verdeeldheid en uitsluiting'

Robert Koevoets, Statenlid voor ProZeeland en advocaat te Rotterdam (foto: Omroep Zeeland)

Reden voor hem om op de laatste vergadering van Provinciale Staten een motie in te dienen tegen het coronabeleid van Den Haag. Die motie haalde het niet, maar het was wel een signaal tegen wat ProZeeland noemt 'verdeeldheid en uitsluiting'.

Politiek verslaggever Marcel Decraene sprak met Koevoets.

Vaccineren tegen corona is in Nederland niet verplicht. Wat is het probleem?

Er staat geen pistool op je hoofd om je te laten vaccineren heb ik in de Staten gezegd. Maar als je eerst dertig kilometer moet rijden om een test te doen voordat je met je vrienden een biertje mag drinken, dan ben je feitelijk al uitgesloten van het maatschappelijk leven. Dat is een dusdanige beperking dat je niet meer van keuzevrijheid kan spreken om je wel of niet te laten vaccineren.

U maakt zich echt zorgen.

Ja, ik maak me grote zorgen om de ontwikkeling die nu gaande is. We gaan langzaam toe naar een controlemaatschappij. En wat nog veel kwalijker is: de bevolking wordt opgedeeld in tweeën. De ene groep, de gevaccineerden, krijgt onder voorwaarden haar vrijheid terug. De andere groep, de ongevaccineerden, krijgt dat niet.

Boa's op straat (foto: Omroep Zeeland)

Is Provinciale Staten van Zeeland de plek om dat te bediscussiëren?

Ik denk dat dit punt zo principieel is dat je je daar als volksvertegenwoordiger tegen moet uitspreken. Dit raakt het leven in de hele provincie. Het gaat over hoe het maatschappelijk leven vorm krijgt. Daarom vind ik het van belang dat we ons daar over laten horen.

De Commissaris van de Koning heeft gezegd: we volgen gewoon de wet en we zijn in Zeeland echt niet strenger dan elders.

Daar heb ik twee opmerkingen over. We hebben de oesterbijeenkomst gehad (de Zeeuwse Oesterontmoeting vond plaats op 28 september, red.), waar de volksvertegenwoordigers bij uitgenodigd waren. Ze hebben gezegd dat je daar naartoe mocht met een QR-code. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De wet schrijft helemaal niet voor dat je op provinciale bijeenkomsten dat soort eisen mag stellen. (na nieuwe richtlijnen van het RIVM op 25 september was hiervoor geen QR-code meer nodig, red.)

Vaccinatie tegen corona (foto: Omroep Zeeland)

In de tweede plaats maakt het regime in Den Haag er echt een potje van. Moet je dan maar iedere wet die zij maken klakkeloos volgen of hebben wij hier in Zeeland zelf ook nog een verantwoordelijkheid?

Die hebben we als ik u zo hoor.

Ja, die hebben wij absoluut. Er zijn grondrechten in het geding, die in internationale verdragen zijn vastgelegd en overal en altijd gelden. Op het moment dat je daaraan gaat raken, kun je niet zo maar zeggen: wet is wet en dat voor zoete koek slikken.

Robert Koevoets heeft een eigen advocatenkantoor in Rotterdam en is gespecialiseerd in strafrecht en immigratie. In het verleden kwam Koevoets regelmatig in de landelijke media als advocaat van illegale Chinezen. Februari vorig jaar stapt hij uit de Statenfractie van Forum voor Democratie. Ook zegde hij zijn lidmaatschap van FvD op. Tegenwoordig vormt Koevoets samen met Robèrt Brunke de Statenfractie van ProZeeland.

Is het voor u echt een diep principieel punt?

Het is een zeer principieel punt. Het is ook zorgwekkend, want u weet dat niks zo permanent is als een tijdelijke maatregel. Waar is het einde hiervan? We zien eigenlijk een steeds strakker aangetrokken net om de bevolking. De beperkingen die worden opgelegd zijn eigenlijk steeds ingrijpender.

De overheid neemt de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gelooft u dat niet?

Wetenschappelijk medisch is dat volstrekt niet het geval. Men vraagt gezonde mensen aan allerlei voorwaarden te voldoen en men legt hun beperkingen op. Het is wetenschappelijk medisch helemaal niet bewezen dat dat nodig is.

Uw vorige partij Forum voor Democratie is het met u eens, maar voor de rest krijgt u weinig bijval.

Je zou beter verwachten. Heel veel mensen zijn wakker aan het worden in het land. Dat zie je ook in het land, op internet en social media. Als je dan het overgrote deel van de Zeeuwse politici eigenlijk nog alleen maar in dat narratief van de overheid ziet zitten dan valt dat wel heel erg tegen, vind ik.

De Bredase advocaat Bart Maes voerde eind september een kort geding tegen de invoering van de coronapas. Hij vindt de controles op QR-codes in onder meer cafés en restaurants 'onwettig, strafbaar en discriminerend'. De maatregel is volgens hem in strijd met de grondwet en internationale verdragen. Net als Koevoets vindt Maes dat de invoering van de coronapas leidt tot een ongewenste tweedeling in de samenleving. Maar de voorzieningenrechter in Den Haag wees Maes' eis tot opschorting van de coronapas op 6 oktober van de hand. Advocaat Maes heeft gezegd tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Bron: Algemeen Dagblad

