Spelletjes gezocht voor vluchtelingen in noodopvang Middelburg

Studio A58 in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het moeten spelletjes zijn die kunnen worden gespeeld zonder kennis van de Nederlandse taal, zoals dammen, schaken en kaartspelletjes. Ook tafeltennistafels en een tafelvoetbal zijn welkom.

Niet onaangekondigd langskomen

Wie wat wil geven wordt gevraagd niet onaangekondigd langs te komen bij Studio A58, maar contact op te nemen met de gemeente Middelburg. Er wordt dan eerst een overzicht gemaakt van de aangeboden spullen.

Sinds zondag worden er rond de honderd vluchtelingen opgevangen in de evenementenhal. Eind van de week wordt de opvang uitgebreid. Dan kunnen er 250 vluchtelingen verblijven. In overleg met eigenaar Frans Lievens is Studio A58 aangeboden als opvanglocatie. Middelburg geeft daarmee gehoor aan de oproep die onder andere de burgemeester van Westerwolde, commissaris van de Koning Han Polman en het demissionaire kabinet hebben gedaan, omdat het in de noodopvang in Ter Apel veel te druk was.

Eerder deze maand deed het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ook een oproep om spullen in te zamelen voor de asielzoekers die worden opgevangen in de Zeelandhallen in Goes.