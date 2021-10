Poppodium Deuzonschole in Hoofdplaat moet nu toch echt sluiten

Ries de Vuyst (links) met muzikanten Eddy Modde en Marieke Smallegange. (foto: Adri Voogd)

Per 1 januari moeten Ries de Vuyst en Miranda Dieleman - die er antikraak zaten - uit het schooltje zijn. Hoewel ze wisten dat ze hun stekje mettertijd moesten verlaten, zodra zich een koper voor het pand zou melden, komt de sluiting toch nog onverwacht.

Vorig jaar kregen ze nog een tijdje uitstel van de gemeente Sluis. Het verloren coronajaar werd de afgelopen maanden dubbel en dwars ingehaald. "We waren in de gelukzalige verwachting dat het toch nog even ging duren."

In zijn bed rollen

In drie jaar tijd is hun pop-up poppodium - 'een besloten huiskamer voor creatieve genotzoekers' - gegroeid tot een geliefde ontmoetingsplaats voor muzikanten uit binnen- en buitenland en bezoekers, ook overal vandaan. Artiesten roemden de sfeer en het feit dat ze er konden overnachten en mee-eten. En voor eigenaar Ries, zelf muzikant, was het heerlijk om na een optreden, 's nachts vanuit de concertzaal zo in zijn bed te kunnen rollen en 's morgens in zijn onderbroek de boel op te ruimen. "Zo hadden we het ooit bedacht."

Ries de Vuyst speelde graag mee met de artiesten die zijn Deuzonschole kwamen (foto: Adri Voogd)

Ries de Vuyst vond het 'heel erg bevredigend' om Hoofdplaat te zien staan in het rijtje Europese steden van de tour van een band als the Henhouse Prowlers. Nu het einde in zicht komt, is het toch slikken. De voorbereidingen voor het afscheidsconcert op zaterdag 11 december zijn in volle gang. "We hebben alle muzikanten die hier ooit optraden, gevraagd om nog een muzikale duit in het zakje te doen."

De Vuyst denkt aan een extra lange 'XL-versie', die 's middags om 16.00 uur begint en tot in de late uurtjes doorgaat, 'tot de koeien voor de deur staan', met een expositie van foto's van alle concerten van huisfotograaf Adri Voogd.

Een nieuw avontuur lonkt

Hoewel hij vaag blijft, lonkt een nieuw avontuur op een plek waar hij opnieuw zijn muzikale gang kan gaan. Verschillende panden die de gemeente in de verkoop heeft of doet, zijn al de revue gepasseerd. Zo is het voormalig schoolgebouw in de Landbouwstraat in Schoondijke wellicht 'een heel mooie'. Maar of het gaat lukken om hier de draad op te pakken, durft hij niet te zeggen. "Zeg nooit nooit. Er zijn signalen dat er misschien zo'n zelfde constructie denkbaar is, maar dat ligt niet zo voor de hand."

Tijdelijke woning

Wie de nieuwe eigenaar van het Hoofdplaatse schoolgebouw wordt, weet De Vuyst niet, laat de gemeente in het midden en is ook voor de dorpsraad van Hoofdplaat nog een vraagteken. De Vuyst blijft voorlopig wel in Hoofdplaat wonen.