Milieuvriendelijk mosselen kweken in de Noordzee wordt mogelijk

Het afzinkbare schip, dat nog gebouwd moet worden, gaat OOS Cees Leenaars heten. Het is 72 bij 36 meter en heeft aan beide kanten plaats voor 72 lijnen waaraan de mosselen kunnen hangen. Omdat het schip in de zee kan zakken, liggen de mosselen dieper in het water dan in de Oosterschelde. Daar is het rustiger en zijn ze beter beschermd tegen hoge golven en stormen. "Als je naar de OOS Cees Leenaars toe vaart met de elektrische boot, kun je het schip onderweg via een app op jouw telefoon omhoog laten komen", zegt eigenaar van OOS International Léon Overdulve trots.

Investering in de toekomst

OOS International is al een jaar bezig met het project om de mosselkweek in Zeeland te helpen naar een betere toekomst. "De mosselkweek staat momenteel onder druk. Mosselen worden nu gekweekt in ondiepe wateren in de Waddenzee en de Oosterschelde, maar de productie loopt terug. Door dit schip wordt het mogelijk om mosselen te kweken in de ruwere Noordzee, waardoor de kweek weer toekomstbestendig wordt. Ik ben bang dat de Zeeuwse mossel anders verdwijnt", legt Overdulve uit.

De mosselkwekers in Yerseke reageren wisselend op het project. "Je hebt er die innovatief zijn en mee willen denken, maar er zijn ook mosselkwekers die alles liever bij het oude laten. Ik hoop dat dat nog veranderd, want de Belgen zijn ook bezig met het ontdekken van de Noordzee als kweekplek. Dat kan beteken dat die in de toekomst minder mosselen uit Zeeland gaan afnemen. Daar moeten we samen iets op verzinnen."

Zo komt de mosselboerderij OOS Cees Leenaars eruit te zien (foto: OOS International)

Om deze manier van kweken te testen wordt eerst een proefschip van kleinere omvang gebouwd en bij windmolenpark Borsele III te water gelaten. "Rijkswaterstaat wil graag dat het project daar gaat plaatsvinden. Ook als de proef geslaagd is en er groeien mosselen aan de lijnen, wordt dat de locatie voor deze manier van kweken. Ik hoop dat het uiteindelijke schip er in 2023 ligt en dat we weer meer echte Zeeuwse mosselen kunnen eten."

Europese subsidie en eigen bijdrage

Het offshorebedrijf is niet van plan zelf mosselen te gaan kweken. "Absoluut niet", zegt Overdulve beslist. "We bouwen het schip voor de mosselkwekers, want mossels kweken is niet onze tak van sport." Wat het innovatieve schip de OOS Cees Leenaars precies kost, wil de eigenaar van OOS International niet zeggen. "We kunnen een groot deel doen met subsidies uit Brussel en Den Haag en er zit een deel eigen vermogen in. Hoeveel precies, dat ga ik niet vertellen."