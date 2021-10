Gratis naar de tandarts voor mensen die het niet kunnen betalen

Deelnemers van het Leger des Heils Ambulant met gebitsklachten werden vandaag gratis geholpen in Goes. Sinds de mondzorg uit het basispakket is gehaald, is mondzorg volgens Dokters van de Wereld voor ruim 1,5 miljoen Nederlanders niet meer te betalen. Een slecht verzorgde mond kan tot allerlei pijn en verdere gezondheidsklachten leiden.

Een gaatje en beschadigde voortanden

Een van de mensen die vandaag geholpen werd is Dennis. Hij heeft een klein gaatje in zijn gebit en beschadigde voortanden. "Het zijn best scherpe stukjes", vertelt hij over zijn voortanden, "En dan haal ik mijn tong open."

Financieel is het voor Dennis niet haalbaar om een tandarts te bezoeken. Hij is daarom erg blij dat het vandaag gratis kan. Naast een check door de tandarts is er ook een mondhygiënist aanwezig die uitleg geeft over hoe mensen beter hun tanden kunnen poetsen.

Een poetsinstructie van een mondhygiënist hoort ook bij de gratis hulp (foto: Omroep Zeeland)

Eén behandeling is vaak niet genoeg. Ook Dennis moet later terug naar een tandarts voor zijn voortanden. Tandarts Arjan van den Dorpel uit Yerseke is een van de tandartsen die voor niks mensen gaat helpen. "Dat doen we omdat wij ons als tandarts maatschappelijk bewust voelen en we zien de noodzaak van de actie."

Het belang van een goed en gezond gebit moet niet worden onderschat volgens de tandarts. "We gaan deze mensen gratis een jaar lang tandheelkundig op de been helpen, zodat ze hun leven weer kunnen oppakken, kunnen solliciteren en met een gezonde mond verder kunnen gaan. Dat is het doel waar we het allemaal voor doen."