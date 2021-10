Zeeland kan zich wapenen tegen zeespiegelstijging, maar er zijn zorgen over de kosten

Oosterscheldekering (foto: ANP)

Eind deze eeuw stijgt het water mogelijk met 1,2 meter ten opzichte van begin deze eeuw. Eerder ging het KNMI nog uit van een zeespiegelstijging van een meter. Keller noemt de uitkomsten van het onderzoek "eerder een bevestiging dan een verrassing".

Stevige opgave

Zeeland kan zich wat de waterschapsbestuurder betreft op verschillende manieren wapenen in de strijd tegen natte voeten. Keller zegt dat er aan dijkversterking gewerkt wordt en dat er komende jaren veel meer gaat gebeuren. In het komende anderhalf jaar is ongeveer anderhalf miljard euro nodig. "Dat is een stevige opgave voor Zeeland, over de betaalbaarheid maak ik me zorgen."

Keller pleit voor het blijven versterken van de Zeeuwse kust. "Het is belangrijk om dat vol te houden, omdat het een stevige, goede basis is. We kennen de dijken, we hoeven alleen maar uit het raam te kijken en zien een dijk. Dat is op dit moment de waterkering, die houdt het water tegen. We moeten meer investeren om die toekomstbestendig te maken", zegt hij in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis.

Meer mogelijkheden

Daarnaast vindt de bestuurder dat er ook gekeken moet worden naar maatregelen die vóór de kust opgelost kunnen worden. "Dat je de kust steviger maakt, de vooroevers bekijkt, dat je ook kunstmatige eilanden voor de kust legt", somt de bestuurder op. "Verder kunnen we ook kijken wat we vóór of aan de dijk doen. We hebben voorlanden, we hebben schorren, slikken, een strekdam. Dat zijn allemaal elementen die een positief effect hebben op waterveiligheid."

Waterschapbestuurder over zeespiegelstijging