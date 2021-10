Zeven vluchtelingen in noodopvang Middelburg testen positief op corona

Veldbedden werden zondag klaargezet in Studio A58 voor de noodopvang van vluchtelingen (foto: Omroep Zeeland)

De GGD heeft maandag alle tijdelijke bewoners in Middelburg getest en herhaalt dat aan het einde van de week. Tot die tijd blijven de vluchtelingen binnen. De 93 mensen zijn de eerste groep in de noodopvang.

Weer coronatest

De GGD gaat morgen ook alle 320 vluchtelingen in de Zeelandhallen weer testen op corona. Dat gebeurt nadat in de noodopvang voor vluchtelingen een flinke corona-uitbraak werd geconstateerd. Van de 320 bewoners werden vrijdag 49 mensen positief getest op het virus.

Ilona Schinkelshoek van de GGD zegt dat het niet duidelijk is hoe die uitbraak tot stand kwam. "Wat de bron is, is niet te achterhalen, want die mensen komen uit verschillende delen van het land." De GGD hoopt dat morgenavond al duidelijk is of het aantal coronabesmettingen in de Zeelandhallen is gestegen. "Anders de dag erna."

De noodopvang in Goes ging op 27 september open. Bij aankomst is iedereen getest. Toen bleek niemand corona te hebben.