Goud zoeken in je eigen achtertuin, Zeeuwse Adriënne maakt het van dichtbij mee

(foto: Omroep Zeeland)

Adriënne bezit een stuk land van ruim 2.000 vierkante kilometer. Daarop is meer te vinden dan je je kunt voorstellen. Daarom wordt er actief onderzoek gedaan naar wat er in de bodem te vinden is. Een van die dingen: goud! Zo werkt er iemand bij haar in het bedrijf die minimaal een keer in de paar weken op zoek wil naar het edelmetaal. Dat wordt dan gedaan aan de hand van kaarten en metaaldetectors.

Zelf snapt ze het niet zo goed, "Ik kan mij niet voorstellen dat je de hele dag met een metaaldetector een speld in een hooiberg gaat zoeken", zegt Adriënne lachend. Maar ze heeft wél een paar gouden oorbellen van goud van eigen land.

Luister hier het hele gesprek terug met Adrienne in Australië