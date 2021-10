Baarland herdenkt bevrijding: 'Die jongens hebben alles gegeven voor onze vrijheid'

Nieuw-Guinea veteraan Adri Traas brengt een laatste groet uit bij het monument (foto: Omroep Zeeland)

De herdenking brengt herinneringen boven bij Traas. "Kameraden van mij zijn in Nieuw-Guinea gesneuveld. Tijdens zo'n herdenking denk je toch wel even aan die tijd terug. Maar het leven gaat door hè, dus je moet toch verder."

Traas is blij om te zien dat ook de jeugd zich interesseert voor de herdenking. Zelf legt hij bij de herdenking in Heinkenszand jaarlijks een krans samen met zijn 17-jarige kleindochter. "Ik vind het belangrijk dat ook jongeren herinnerd worden aan de tijd van toen. De vrijheid die we nu hebben, die hebben we ook deels te danken aan die jongens die toen geland zijn. Die vrijheid, die moeten we koesteren. En nog lang, hoop ik."

'Ik ben twee minuten stil'

Jeugd was er inderdaad: een groep jongeren legden bloemen neer en kinderburgemeester Kris Rottier las een zelfgeschreven gedicht voor. "Ik ben stil, twee minuten lang. Omdat deze mensen hebben gestreden voor onze vrijheid", droeg hij voor. Verder brachten doedelzakspelers een ode aan de bevrijders en werd volgens de traditie The Last Post gebracht op trompet.

De doedelzakspelers brachten een ode aan de Schotse bevrijders (foto: Omroep Zeeland)

Deze maanden zijn er door heel Zeeland tal van herdenkingen, om bevrijdingen van dorpen en steden te herdenken.

Baarland herdenkt de bevrijding