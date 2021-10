Wie gaat de trainersvacature bij Hoek opvullen? Deze namen worden genoemd

Met de klok mee: Jurriaan van Poelje, David Destorme, Rogier Veenstra, Dolf Roks, Alexander van Keulen en Kenny Verhoene (foto: Orange Pictures/Frans van Pagee)

Kenny Verhoene, Dolf Roks, Rogier Veenstra en Jurriaan van Poelje zijn namen die het hardst rondzingen rondom de openstaande vacature bij Hoek.

Het nieuws van de vertrokken Gevaert kwam bijna gelijktijdig met het op non-actief zetten van de uit Oosterland afkomstige Dolf Roks (58) bij Sparta. In de voetbalwereld is 1 en 1 vaak 2. "Ik heb appjes gekregen vanuit de spelersgroep van Hoek met de vraag of ik beschikbaar ben", zegt Roks. Maar zolang de kwestie met Sparta juridisch nog niet afgerond is, lijkt de kans erg klein dat Roks bij Hoek aan de slag gaat. Daarnaast is het nog maar de vraag of Roks wil terugkeren in het amateurvoetbal. Wellicht lonkt er nog wel een kans bij een profclub.

Kenny Verhoene (48) was tussen 2012 en 2015 succesvol werkzaam bij Hoek. De Belg is een van de weinige trainers die niet is ontslagen bij de club. Hij werd kampioen in de Hoofdklasse en won twee districtsbekers. Na zijn tijd bij Hoek vertrok Verhoene met zijn gezin naar Duitsland en werkte tot begin van dit jaar in diverse functies bij Carl Zeiss Jena, dat speelt op het vierde niveau van Duitsland.

"Ik wil weer aan de slag en hou alle opties open", zegt Verhoene, die af en toe zijn gezicht nog laat zien bij Hoek. In september was hij nog toeschouwer bij de wedstrijd tegen Harkemase Boys. Een probleem zou kunnen zijn dat Verhoene nog altijd in Duitsland woont, op zeven uur rijden van Hoek.

Kenny Verhoene na de bekerfinale in het seizoen 2014-2015 (foto: Orange Pictures)

"Ik heb niet gesolliciteerd", lacht Rogier Veenstra (34). "Dat zou ik sowieso niet zo snel doen, maar ik zou mezelf ooit wel zien werken bij Hoek. Veel trainers houden van rust, maar rustig is het niet vaak in Hoek. Ik hou wel van een beetje reuring." Veenstra was succesvol bij GOES en promoveerde in het seizoen 2017/18 naar de Derde Divisie. Een jaar later liep hij net promotie naar de Tweede Divisie mis. Veenstra is op dit moment wel werkzaam op dat niveau. Hij traint ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht en daar blijft hij, als het aan hem ligt, voorlopig nog de trainer. "Ik word met honderd procent zekerheid niet de nieuwe trainer van Hoek."

Jurriaan van Poelje (45) afkomstig uit Middelburg ziet Hoek als een heel mooie uitdaging. "Potentieel kunnen zij in de Tweede Divisie spelen", zegt de huidige trainer van Baronie. "Maar ik heb het erg naar mijn zin in Breda." Van Poelje werkt al zes seizoenen bij Baronie en is op dit moment koploper in de Hoofdklasse. Met Jonathan Constansia, Hoek-middenvelder, heeft Van Poelje contact gehad over de trainerspositie. "Soms komen kansen op een moeilijk moment en als er een club komt met een uitdaging dan sta ik daarvoor open."

Jurriaan van Poelje is al jaren de trainer van Baronie (foto: Orange Pictures)

Een van de weinige Zeeuwen met de juiste trainerspapieren om op het niveau van Hoek te mogen trainer is Alexander van Keulen (50) uit Kloetinge. De huidige trainer van Yerseke heeft in zijn contract bij de tweedeklasser staan dat hij weg mag als een club zich meldt dat speelt op een hoger niveau. "Maar Hoek heeft zich niet bij mij gemeld en ik heb ook niet gesolliciteerd", zegt Van Keulen. "Ik heb gehoord of gelezen dat ze al bezig zijn met de gesprekken dus ik verwacht dat ze niet meer bij mij uitkomen."

En dan is er nog David Destorme (42). De in Axel woonachtige Belg was in de zomer van 2019 een aantal weken interim-trainer toen Hugo Vandenheede vertrok als trainer van Hoek. Maar volgens Destorme zelf is het uitgesloten dat hij de nieuwe hoofdtrainer van Hoek wordt. "Ik sta er helemaal niet voor open en heb er eigenlijk weinig over te melden. Ik focus me op mijn trainerschap bij FC Axel."

Interim-trainer

Tot slot kan Hoek ook nog altijd gaan voor een trainer uit België, wat de club in het verleden natuurlijk vaker deed. Van Lieven Gevaert, Hugo Vandenheede en Jannes Tant hadden ook nog weinig Zeeuwen gehoord toen zij trainer werden van de Zeeuws-Vlaamse club. Komende zaterdag als Hoek tegen Staphorst speelt, zit naar alle waarschijnlijkheid technisch commissielid Jacky Lambert als interim-trainer op de bank.

