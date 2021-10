Petra van Wingerden als burgemeester terug in Zeeland: "Het voelt als thuiskomen"

Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden. (foto: Omroep Zeeland / SO De Bevelanden)

Jarenlang was de nu 67-jarige Petra van Wingerden-Boers gemeenteraadslid en later wethouder in Borsele, tot ze in 1998 naar Gelderland vertrok. Daar vervulde ze de burgemeesterspost van de gemeente Groenlo en vervolgens van Rheden. Na haar pensionering in 2017 was ze in 2019 nog enkele maanden waarnemend burgemeester van Apeldoorn, maar door gezondheidsklachten moest ze daar stoppen. Inmiddels kan ze weer aan het werk, en daarom was ze blij verrast met het telefoontje van de Zeeuwse commissaris van de Koning, Han Polman.

"Natuurlijk, we hebben gebeld", geeft ze toe. Over het gesprek tussen haar en Polman wil ze verder weinig kwijt, want "de benoemingsprocedure is aan de CvdK en niet aan mij." Praten over benoemingen is 'not done'. Maar ze is beschikbaar voor de tijdelijke bestuursfunctie en heeft er ook echt zín in. "Het is hier allemaal zó vertrouwd, zó herkenbaar." Vorige week heeft Van Wingerden "aangename gesprekken" gevoerd met de fractievoorzitters.

'Ik verhuis niet naar Zeeland'

En nee, benadrukt ze: een verhuizing naar Zeeland zit er niet in. "Dat is voor een waarnemend burgemeester ook geen verplichting", merkt ze op. Maar natuurlijk wil ze volop aanwezig zijn in 'haar' nieuwe gemeente - ook al is het slechts tijdelijk. Dat betekent dat ze vaak in Zeeland zal verblijven en ze kijkt nu naar een 'huisvestingsconcept' voor de komende maanden. Want Van Wingerden hoopt vooral dat de zieke burgemeester José van Egmond weer snel haar taken kan hervatten. Van Egmond is nog steeds herstellende van een longembolie.

Dinsdagavond is Petra van Wingeren beëdigd in haar nieuwe functie, tijdens een extra vergadering van de Reimerswaalse gemeenteraad. Een kort moment, met bloemen en felicitaties van familie en genodigden. Maar al vóór haar officiële installatie als waarnemer heeft ze zich verdiept in de serieuze dossiers.

Zoals de PFAS-vervuiling van de Westerschelde, maar ook de opnieuw oplaaiende coronapandemie. Reimerswaal is één van de gemeenten met de laagste vaccinatiegraad - slechts 62 procent van de bevolking heeft zich laten inenten, het Zeeuwse gemiddelde ligt op 78 procent. "Dat is zorgwekkend", beaamt ze. Met spanning kijkt ze dan ook uit naar de maatregelen die het kabinet volgende week neemt.

Gemeenteraadsverkiezingen

Maar ook de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen haar aandacht. Ze vindt het belangrijk dat de inwoners naar de stembus gaan en hun stem laten horen. "Juist in deze tijd moeten de mensen gebruik maken van hun democratisch recht." En na de verkiezingen volgt het lokale formatieproces met de benoeming van een nieuw gemeentebestuur. Wellicht dat dan Van Egmond het burgemeestersambt al kan oppakken, hoopt Van Wingerden. "Maar tot die tijd moet Reimerswaal wél bestuurd worden", merkt ze op. Er is werk aan de winkel.

