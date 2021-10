Tholenaren vallen over lantaarnpaal midden op voetpad

De lantaarnpaal staat in het midden van het voetpad, niet handig voor mindervaliden (foto: Omroep Zeeland)

"Speciaal voor mensen met een rollator of rolstoel...", schrijft de Thoolse Laurens Sneuijink op Facebook, waarbij hij een foto van de stoep plaatst. Meer dan honderd reacties stromen binnen. "De slogan van Tholen is 'Tholen, je kunt er niet omheen", schrijft Roos Jansen. "Ze maken het wel waar!"

'Het wordt ze wel lastig gemaakt'

In de haven verschillen de meningen van voorbijgangers enorm. "Het is een bijzondere plek, het staat wel erg afgelegen. Als je 's avonds wil pinnen, dat geeft dit niet echt een veilig gevoel", zegt Joyce Muskens die vlakbij de haven woont. "En in het voetpad staat een lantaarnpaal. Als mensen met een rollator erlangs moeten, dat wordt het ze erg lastig gemaakt."

Ismael Aaddi heeft geen moeite met de locatie: "Het is juist fijn dat het hier niet druk is. Iedereen kan er makkelijk bij." Ook qua bereikbaarheid ziet hij geen probleem: "Tholen is heel klein, het is niet alsof we in het centrum van Amsterdam zitten. Het is rustig, dus je kan er makkelijk naartoe."

Wie naar de geldautomaat wil, moet nog wel de weg oversteken (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal reageerders op Facebook nemen het op voor het project: de aanleg van het pad is immers nog niet klaar en de lantaarnpaal gaat nog weggehaald worden, zegt Wendy Geluk. "De aannemer kan dit niet zelf doen, dat wordt door een ander bedrijf gedaan", legt ze uit.

'Lelijk ding'

Verschillende inwoners van Tholen hebben eerder klachten ingediend over de geldautomaat. Toch blijft de automaat staan. Volgens wethouder Frank Hommel kwam deze locatie als beste uit de bus. "We hebben liever wel dan geen geldautomaat", sprak hij in maart.

