Fusies voetbalclubs onvermijdelijk als Zeeuws-Vlaamse jeugd wil blijven voetballen

"De afgelopen jaren zijn er in Zeeland volgens mij acht fusies geweest", zegt Hoek-voorzitter Art van der Staal. "Waarvan er maar één in Zeeuws-Vlaanderen: in Axel." Van der Staal ziet dat het voor Zeeuws-Vlaamse verenigingen steeds moeilijker wordt om jeugdteams te bemannen. "Op den duur ga je dat ook bij de seniorenelftallen merken. Dan gaan we het als kleine clubs gewoonweg niet meer redden."

Van der Staal luidt de noodklok. "Ik denk dat we toe moeten naar zes of zeven clubs met achthonderd tot duizend leden. Dan krijg je als vereniging body en kan je de toekomst weer aan." Dat betekent dat er ongeveer twintig clubs zullen moeten opgaan in een samenwerkingsverband. Van der Staal: "Als we hier op Hoek willen blijven voetballen dan denk ik dat we het zelfstandig niet meer gaan redden."

Oudere leden blokkeren toekomst

Volgens Van der Staal is er een taak voor gemeentes en de provincie om de clubs bij elkaar te brengen om te gaan kijken naar de beste oplossing. "Bij fusie komt altijd veel emotie kijken en die komt vooral van de oudere leden die zelf niet meer voetballen", zegt Van der Staal. "Maar die blokkeren denk ik de toekomst van de jeugd. Dus moeten we gaan kijken wie er de keuze gaat maken voor een eventuele fusie."

Hoek-voorzitter Art van der Staal hoopt dat clubs nu echt willen gaan samenwerken (foto: Orange Pictures)

Sinds de jaren negentig is er in Nederland meer dan een derde van de verenigingen door fusie of opheffing verdwenen. In Zeeuws-Vlaanderen lijkt het kwartje van samenwerking nog altijd niet gevallen te zijn.

Leefbaarheid kleine dorpen in gevaar

Voorzitter Hans Bakker van Breskens beseft dat samenwerking nodig zal zijn, maar waarschuwt ook dat het niet goed is voor de kleine dorpen als daar de voetbalvereniging verdwijnt. ''Geen enkel dorp gaat hier zijn voetbalclub opgeven. De leefbaarheid van dorpen gaat juist achteruit als clubs verdwijnen", zegt Bakker. "Als voetbalclubs verdwijnen uit dorpen als Schoondijke, Hoofdplaat en Groede, dan trekt de jeugd ook weg. Clubs worden de komende jaren kleiner en op den duur is dat niet meer houdbaar. Maar ik denk dat nu iedere club nog vol vechtlust zit."

Bakker erkent de problemen die er spelen, maar hoopt op de gemeente of de provincie als het gaat om verdere samenwerking tussen verenigingen. "Ik durf te garanderen dat als de overheid het niet oplegt, dan gebeurt het niet. Voor een gezonde toekomst is een fusie onvermijdelijk."