Goedemorgen! Vluchtelingen Zeelandhallen opnieuw getest, zitting vernieling vaccinatielocatie en nieuwe muurschildering Goes

Iedereen in noodopvang Zeelandhallen opnieuw getest

Vandaag worden opnieuw alle 320 vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes getest. Dat gebeurt nadat er vrijdag in de noodopvang een flinke corona-uitbraak werd geconstateerd. Van de 320 bewoners werden vrijdag 49 mensen positief getest op het virus.

De tent op de vaccinatielocatie is vernield met een mes (foto: HV Zeeland)

Een 61-jarige man uit Middelburg wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht bij de vaccinatielocatie in Middelburg op 9 augustus. Hij heeft geprobeerd om met brandende kranten de tent aan te steken. Ook heeft hij met een mes schade toegebracht aan de tent. Grote gevolgen bleven uit, maar de verdachte heeft wel goederen en de tent in gevaar gebracht. Vandaag is de pro-formazitting van de verdachte.

Speculeren over een nieuwe trainer

Wie wordt de nieuwe trainer van Hoek? Sinds het vertrek van Lieven Gevaert een kleine twee weken geleden, wordt er langs het veld flink gespeculeerd. Om de lucht een beetje te klaren, heeft onze sportredactie een belrondje gedaan langs potentiële kandidaten.

Jurriaan van Poelje, David Destorme, Rogier Veenstra, Dolf Roks, Alexander van Keulen en Kenny Verhoene (foto: Orange Pictures/Frans van Pagee)

In Goes-Zuid zijn de laatste tijd verschillende muurschilderingen gemaakt, behalve in de Schilderswijk. Een beetje gek, vond Connie Boudens. Dan zorg je er toch zelf voor? Daarom begint de Rotterdamse kunstenares Nina Valkhoff vandaag met een muurschildering op het huis van Connie. Om 7.05 uur vertelt ze erover in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker.

Eerder schilderde Valkhoff ook twee vogels en een kat op twee muren van basisschool De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen (zie de foto hieronder).

Een muurschildering die Nina Valkhoff eerder maakte in 's-Heer Hendrikskinderen (foto: Elwin Plaisier)

Het weer

Maak je klaar voor een zachte dag! Vanochtend zijn er nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag is het vrij zonnig en mooi herfstweer. Het wordt zacht met een maximumtemperatuur van 15 tot 17 graden. Wel staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen kun je echt genieten van een zonnige herfstdag: 's middags wordt het zo'n 17 graden met een zuidwestenwind. Vrijdag zijn er ook nog zonnige perioden, maar dan komt er meer bewolking en is er later op de dag kans op een bui.