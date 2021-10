Remco uit Tholen prijkt met sixpack op de Horse and Hunk Kalender: 'Ik train 6 à 7 keer per week'

Remco van Vossen op de Horse and Hunk Kalender (foto: Horse and Hunk Kalender)

Het concept van de Horse and Hunk Kalender ontstond dertien jaar geleden: "Het is begonnen als grapje. Je hebt altijd kalenders met mooie vrouwen erop, dus we wilden graag een keer een tegenhanger maken. We kozen voor mannen zonder shirt, met een mooie sixpack en een paard omdat ik paarden heel leuk vind. Het was zo'n groot succes, dat we ermee door zijn gegaan", legt Fianne Imminga van de Horse and Hunk Kalender uit.

Lichaam moet goed zijn

Om op de kalender te komen, moeten de mannen aan een paar eisen voldoen: "Het lichaam moet goed zijn, de mannen moeten een mooi uiterlijk hebben. En we kijken of we voldoende variatie aan mannen hebben zodat er voor ieder wat wils is", vertelt Imminga.

De 24-jarige Van Vossen paste in dat plaatje. Hij traint dan ook 6 à 7 keer per week en werd via Instagram benaderd voor de kalender: "Ik kende de kalender niet. Ik heb ook nog nooit model gestaan voor zoiets, maar het leek me wel leuk. Ik heb zelf ook twee jaar paard gereden als kind."

Schimmel

Op de foto lijkt het misschien niet zo, maar het paard is toch echt een schimmel: "Het dier probeerde tijdens de shoot wel een beetje ondeugend te bijten, maar verder ging dat prima."

Remco traint 6 à 7 keer per week (foto: Omroep Zeeland)

In zijn dagelijks leven werkt Remco bij de Koninklijke Marechaussee, maar een bijbaan als model ziet hij ook wel zitten: "Ik vind de foto op de kalender leuk geworden en krijg veel complimenten. Ik zou best vaker dit soort dingen willen doen. Ik hoop dat het nu een beetje gaat lopen."

Opbrengsten gaan naar stichting

De opbrengsten van de Horse and Hunk Kalender gaan naar de Stichting Brooke Hospital for Animals: "Dat is een stichting die zich inzet voor zieke paarden en ezels in landen als Egypte en Pakistan. Een paard is voor hen een werkdier en vaak is er niet eens genoeg geld om ze te verzorgen. Daarom gaan de opbrengsten hierheen", zegt Imminga.