Woningtekort? Zeeland liet 4.500 kleine huizen verdwijnen

Zeeland liet 4.500 kleine huizen verdwijnen (foto: ANP)

Het gaat om de eengezinswoningen die een kleiner woonoppervlakte hebben dan honderd vierkante meter. Daarvan zijn er wel wat bijgebouwd, maar veel méér gesloopt. Zeeuws-Vlaanderen heeft er dit jaar 2.470 minder van dan in 2012 toen het CBS met deze statistiek begon, Midden- en Noord-Zeeland raakte in die periode ruim 2.040 van dit soort huizen kwijt.

Gemiddelde maat

De gemiddelde maat van de verdwenen kleine huizen in Noord- en Midden-Zeeland is 79 vierkante meter. Het gemiddelde verdwenen huis in Zeeuws-Vlaanderen is iets kleiner, namelijk 68 vierkante meter.

Hoe is dit berekend? Het CBS heeft de data van 2012 tot 2021 verdeeld in verschillende grootteklassen. In Zeeland is er alleen krimp te zien in de vier grootteklassen onder de honderd vierkante meter. Per grootteklasse heeft Omroep Zeeland een gemiddelde grootte bepaald en die vermenigvuldigd met het aantal huizen dat per saldo uit die klasse uit de woningvoorraad is verdwenen. Daarna kon voor de totale woningvoorraad een gemiddeld aantal vierkante meters worden geschat.

In Zeeuws-Vlaanderen is er de afgelopen jaren in een samenwerking tussen de gemeentebesturen, makelaars en woningbouwverenigingen een gericht beleid geweest om goedkope (huur)woningen uit de markt te halen. Dat zijn vooral de kleinere huizen geweest. Het is onder meer een gevolg van de Regionale Woonvisie Zeeuws-Vlaanderen van 2014.

Niets meer voor starters

Maar tegenover de verdwenen 2.470 Zeeuws-Vlaamse huizen onder de honderd vierkante meter staan slechts 1.370 extra eengezinswoningen van meer dan honderd vierkante meter per stuk die er sindsdien bij zijn gekomen. De rest is weg en daar hebben met name starters op de woningmarkt last van. Voor jonge stellen die een huisje met een tuin zoeken is er niets meer. Wie tot voor kort in zo'n klein huis woonde is ofwel verhuisd naar buiten de regio, naar een appartement gegaan of overleden.

Groter alternatief

In Midden- en Noord-Zeeland hebben de mensen uit de kleine eengezinswoningen die verdwenen zijn (per saldo 2.040 stuks) in elk geval de keuze gekregen om naar een groter alternatief te verhuizen. Want de woningvoorraad eengezinswoningen van boven de honderd vierkante meter is hier met 5.690 gegroeid.