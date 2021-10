Fruitteler laat hotel op zijn terrein bouwen voor buitenlandse werknemers

Het bedrijf van Vogelaar werkt al ruim dertig jaar met buitenlandse medewerkers en er is in de loop van de tijd veel veranderd. "Ongeveer twintig jaar geleden stonden er nog stacaravans op het terrein, maar de voorzieningen in Polen worden steeds beter waardoor we de Poolse werknemers een beetje tegemoet moeten komen", vertelt Vogelaar.

In het verleden heeft hij ook meerdere malen geprobeerd om Nederlands personeel te werven, maar de opkomst viel hem altijd tegen. "Ik denk dat er een te klein verschil zit tussen een uitkering en de laagbetaalde arbeid dus Nederlandse mensen die komen helpen plukken, zijn er niet."

Andere bedrijven helpen

Het gebouw beschikt over honderdzestig slaapplaatsen die niet continu bezet zijn. "Onze sector kent verschillende piekmomenten in het voorjaar, de zomer en het najaar. Dan hebben we de slaapplekken hard nodig, maar daarna is er een aantal lege kamers beschikbaar", zegt Vogelaar.

Die kamers wil hij verhuren aan omliggende bedrijven die ook met buitenlandse arbeidsmigranten werken: "Hiervoor moest ik toestemming vragen aan de gemeente. Verschillende bedrijven hebben me al wel gebeld of ze gebruik kunnen maken van de lege kamers. Ik moet nog even de boot afhouden, maar er is zeker belangstelling en als het wordt goedgekeurd, dan zal het ook wel gebeuren."

Martijn Vogelaar in zijn hotel voor arbeidsmigranten (foto: Omroep Zeeland)

Dirk Verburg, wethouder handhaving bij de gemeente Reimerswaal is in ieder geval erg te spreken over het verzoek. "Het is een prima ondernemer en de huisvesting voldoet aan de eisen die wij eraan stellen", vertelt hij. Jaarlijks controleert de gemeente op menswaardige huisvesting en brandveiligheid.

Aanvraag in november bekeken

Bij de gemeente zijn 26 agrarische ondernemers bekend die in totaal 550 werknemers tijdelijk onderbrengen. "Een enkele keer komt het voor dat de huisvesting niet aan de eisen voldoet. Dan krijgt de ondernemer de gelegenheid om de zaken bij te stellen en dan wordt er nog een keer gecontroleerd."

In november wordt de aanvraag van Vogelaar bekeken door de gemeenteraad van Reimerswaal en dan zal het duidelijk worden of de lege kamers verhuurd mogen worden aan andere bedrijven in de buurt.