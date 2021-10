Opnieuw Brabants verzet tegen windmolenpark bij Rilland

Ossendrecht blijft zich verzetten tegen de komst van Zeeuwse windmolens (foto: Pixabay)

Een laatste poging, zo lijkt het, om het plan voor windmolenpark Ze-Bra aan te passen. De Woensdrechtse oppositiepartijen AKT, PvdA en D66 zijn verbaasd dat Reimerswaal akkoord gaat met het ambitieuze windproject. De Raad van State heeft eerder bepaald dat voor nieuwe, grootschalige windparken extra onderzoek nodig is. Volgens de Reimerswaalse wethouder Maarten Both voldoet het projectplan aan alle eisen. Ook de geluidsoverlast zou te overzien zijn.

Project Ze-Bra is een windpark van zestien turbines met een hoogte van 200 meter - waarvan er twee in Woensdrecht komen te staan. De actiegroep Windstil Ossendrecht is bang voor een opstapeling van overlast door wegverkeer, lawaai en al bestaande windparken.

Dinsdag is het project opnieuw aan de orde gekomen in de gemeenteraad van Woensdrecht. Volgende week neemt Reimerswaal namelijk een definitief besluit over de vergunning van het project. Dan dienen de Zeeuwen een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Als die verklaring wordt afgegeven, komen de seinen op groen te staan voor de initiatiefnemers: energiebedrijven Eneco, Zeeuwind en Lindewind.

Actievoerders

Opnieuw protesteert de actiegroep van Ossendrecht Windstil, die vindt dat maximaal één windmolen voldoende is op Brabants grondgebied. Van de geplande vijf molens zijn er al drie geschrapt, maar dat gaat voor de activisten niet ver genoeg. De actiegroep verwacht dat ook de dorpskern van Ossendrecht forse overlast te wachten staat.

Afspraken nakomen

John Mathijssen van de Woensdrechtse oppositiepartij AKT vindt dat de Zeeuwen de afspraken met de Brabantse buren niet nakomen. Donderdag komt de raad van Woensdrecht opnieuw bij elkaar voor een besluitvormende vergadering. Mathijssen overweegt een motie in te dienen om het Reimerswaalse gemeentebestuur tot de orde te roepen. Maar hij verwacht geen raadsmeerderheid voor zijn plan te krijgen - zo geeft hij vooraf al toe. Want het Woensdrechtse coalitiefront van ABZ, CDA en VVD blijft Reimerswaal steunen. "Het is om moe van te worden", verzucht Mathijssen.

Want bij de coalitie denkt Arjan Buijssen (ABZ) dat er in deze fase van het project nauwelijks meer Brabantse invloed mogelijk is. "Onze rol als raad is uitgespeeld", zegt ook Robbert-Jan Willeboordse (VVD).

Bevoegd gezag

In Reimerswaal bevestigt wethouder Maarten Both dat zijn gemeente nu aan zet is, als bevoegd gezag. Weliswaar werken Reimerswaal en Woensdrecht nauw samen, maar de eindverantwoordelijkheid ligt in Zeeland. "Woensdrecht heeft in juli een zienswijze ingediend, de inbreng is meegenomen in het raadsbesluit waarover Reimerswaal besluit", laat Both weten.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.