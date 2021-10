Yara en Milieudefensie gaan met elkaar in gesprek over de klimaatdoelen

Yara in Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Het lijkt nog ver weg, maar een van de klimaatdoelen voor 2050 is dat de CO2-uitstoot 95 procent verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. Gunter geeft aan dat Yara daarop is voorbereid: "We hebben nu 65 procent reductie weten te behalen ten opzichte van 1990. Ik denk dat we daarmee bij de top van Nederland horen. We willen in 2030 85 tot 90 procent gereduceerd hebben."

Toch zijn er volgens Pols nog veel Nederlandse bedrijven die niet anticiperen op het gestelde doel: "Het is echt zorgelijk. Afgelopen week bleek dat tienduizenden Nederlandse bedrijven geen plannen hebben om te kunnen beantwoorden aan de klimaatdoelstellingen."

Eén van de grootste vervuilers van Nederland

Ondanks de aandacht die Yara al zegt te hebben voor de klimaatdoelen, staat het bedrijf nog wel op een lijst met grote vervuilers die Milieudefensie heeft opgesteld: "Het is een van de grootste vervuilers van Nederland. Het bedrijf hoort echt bij de top tien. Wil Nederland voldoen aan het klimaatakkoord, dan moet Yara mee", stelt Pols.

'We kunnen niet alle bedrijven in de lucht houden'

Pols erkent dat Yara op weg is: "Dat klopt, maar de vraag is: in welke mate zijn ze afhankelijk van het belastinggeld om de doelstellingen te realiseren? Je ziet dat alle grote vervuilers miljarden vragen van de overheid om te investeren in hun bedrijven, maar dat kunnen we als samenleving niet betalen. We kunnen niet alle bedrijven in de lucht houden. Het wordt voor ons als samenleving een uitdaging om te kijken welke bedrijven we gaan ondersteunen en welke niet."

Gunter denkt dat dit belastinggeld terugverdiend kan worden: "Ik denk dat we het slim moeten inrichten om te zorgen dat je de belasting die je betaalt, ook terug kan krijgen op het moment dat je vergroeningsplannen indient." Daarnaast geeft hij aan dat Yara zelf ook meebetaalt: "Ja, daar moet ook een deel van uit de bedrijven komen."

De koffie of thee staat klaar

Het feit dat Yara bereid is een deel zelf te betalen, vindt Pols een belangrijk signaal dat Yara afgeeft: "Tot voor kort heeft het bedrijfsleven zich verzet tegen het bijdragen aan de kosten van ons klimaatbeleid. Ik zie dit als een uitnodiging van Yara om hierover in gesprek te gaan. Ik zet dit gesprek graag verder." Ook Gunter ziet zo'n afspraak wel zitten: "De koffie of thee staat klaar".

Gijsbrecht Gunter en Donald Pols praten over de klimaatdoelen