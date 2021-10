Nieuw-Zeelander Montgomery geniet van zijn tijd bij Oemoemenoe

Het gezin Montgomery besloot Nieuw-Zeeland in 2018 achter zich te laten omdat de vrouw van Montgomery, Melanie Tarsau, een opleiding tot advocaat ging volgen. "Mijn vrouw wil advocaat in Den Haag worden", vertelt de coach.

Montgomery komt uit Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Toen Montgomery solliciteerde bij Oemoemenoe had hij geen voorstelling van de rugbysport in Nederland. Inmiddels zijn club, spelers en coach aan elkaar gewend.

Hij was in eigen land geen profspeler: "Ach, was het maar zo. Ik ben gewoon liefhebber van de sport. Het is net als hier in het voetbal. We houden ervan om te spelen en beter te worden."

Toekomst van Oemoemenoe

In Nieuw-Zeeland is rugby heel populair terwijl de sport in Nederland klein is. Montgomery wil vooral kennis overdragen, samen met de spelers van het eerste team: "Voor de volgende generatie, voor de toekomst van de club."

De line-out voor Oemoemenoe tegen URC (foto: Omroep Zeeland)

Montgomery omschrijft Oemoemenoe als een echte familieclub en ziet zichzelf nog wel langer bij de club blijven. Ook al zou zijn vrouw werk vinden als advocaat in Den Haag: "We vinden het niet erg om te reizen. In Nieuw-Zeeland is het heel normaal om anderhalf tot twee uur onderweg te zijn. Bovendien zijn de wegen hier in Nederland prachtig."