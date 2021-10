RIVM meldt 171 nieuwe positieve tests in Zeeland de afgelopen dag

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd: 28 in totaal. Daarna volgt Borsele met 23 en Goes met twintig nieuwe besmettingen. In Noord-Beveland werden het afgelopen etmaal geen nieuwe positieve tests geregistreerd door het RIVM.

Positieve tests per gemeente (bron: RIVM)

Gemeente za 23 okt zo 24 okt ma 25 okt di 26 okt wo 27 okt Borsele 14 12 9 4 23 Goes 13 66 8 14 20 Hulst 7 20 7 8 5 Kapelle 2 5 2 4 4 Middelburg 11 26 25 13 28 Noord-Beveland 2 0 0 2 0 Reimerswaal 9 10 17 6 19 Schouwen-Duiveland 7 15 8 4 8 Sluis 3 4 1 3 10 Terneuzen 10 10 8 23 13 Tholen 14 26 15 17 16 Veere 6 17 9 5 14 Vlissingen 8 5 1 7 11 totaal Zeeland 106 216 110 110 171

Omdat het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM fluctueert van dag tot dag, berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier regio's.

Vooral op de Bevelanden en Walcheren is een flinke stijging te zien in de afgelopen dagen. In Zeeuws-Vlaanderen daalt de lijn licht, in Noord-Zeeland, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, is een snellere daling te zien.