Hardrijders zelf betrappen met eigen lasergun: 'Hebben jullie nog een klein beetje verstand in jullie hoofd?!'

"Ik sta hier echt uit noodzaak. Er wordt hier veel te hard gereden en de overheidsinstanties willen niets doen," aldus Wilfred Tieleman. "Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om mensen op deze manieren te attenderen op hun snelheid." In Sluiskil geldt een snelheidslimiet van dertig kilometer per uur. "Maar ik heb vandaag 69 kilometer per uur als hoogste snelheid gemeten. En er zijn ook al metingen geweest van rond de tachtig à negentig kilometer per uur."

Een groepje kinderen wijst automobilisten in Sluiskil op hun snelheid. (foto: Omroep Zeeland)

Wilfred wil dat de weg wordt aangepast. "Ik heb Veilig Verkeer Nederland ingelicht. Zij zeiden me dat ik de overtredingen eerst moet aantonen met een lasergun. Die hebben ze toen samen met een bijbehorend spandoek en bord naar me opgestuurd." Sindsdien staat Wilfred samen met zijn kinderen en hun buurtvriendjes te posten langs de weg. Woensdagmiddag stonden ze langs de Baljuwlaan.

De kinderen uit de buurt staan fanatiek met te joelen in de berm. Met een bord geven ze aan of een voorbijrijdende automobilist goed of juist te hard rijdt. "De auto's moeten echt zachter rijden, want het is soms heel gevaarlijk hier", vertelt de zevenjarige Elina. "Als auto's te hard voorbij rijden, dan roepen we 'Boeee!' en steken we onze duimen omlaag. En als ze het goed, steken we onze duimen de lucht in."

Kinderen beschermen

Wilfred snapt niet van het gedrag van de hardrijders. "Jongens, hebben jullie nog een klein beetje verstand in jullie hoofd?! Dat is wat ik denk als mensen met zulke snelheid voorbij rijden. We moeten onze kinderen beschermen."

Alle gemeten snelheden noteert Wilfred. "Die ga ik opsturen naar Veilig Verkeer Nederland, in de hoop dat ze iets doen. Ik hoop dat de gemeente en politie maatregelen gaan nemen. Het moet. Het is levensgevaarlijk."