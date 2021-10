Moeder slachtoffer schietpartij wil gebruikmaken van spreekrecht

Er is een aanhouding verricht (foto: HV Zeeland)

Een 28-jarige Domburger wordt verdacht van het neerschieten van Kezban in augustus 2020. Bij deze zogenoemde pro-formazitting was de verdachte niet aanwezig. Zijn advocaat was er wel.

In coma

Het slachtoffer werd in haar woning aan de Burggang in Middelburg in haar hoofd geschoten en lag enige tijd in coma. Daarna ging ze naar een revalidatiecentrum. Ze zei later in een verklaring tegen de politie dat ze vaak ruzie had met de verdachte. Volgens de politie zouden de twee een relatie hebben.

De zaak kreeg veel aandacht, ook omdat de familie een crowdfunding actie begon om geld op te halen voor zorg die Kezban mogelijk nodig zou hebben en om haar lopende rekeningen te betalen.

De zaak zal op 9 december inhoudelijk behandeld worden.

