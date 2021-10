Acht jaar cel geëist voor poging doodslag in Goes

Politieonderzoek na steekpartij bij flatgebouw Boszicht in Goes (foto: HV Zeeland)

De verdachte zou het slachtoffer in mei van dit jaar met een koksmes in zijn rug, nek, hoofd, buik en beide armen hebben gestoken. Hij vertelde de rechtbank in Middelburg vandaag dat hij in paniek raakte nadat de eveneens uit Goes afkomstige man hem bedreigde.

Pistool in bezit

Het latere slachtoffer zou gezegd hebben zijn gezin iets aan te doen als hij zijn geld niet terug kreeg. Ook verklaarde de verdachte dat hij wist dat de man een pistool in bezit had. Dit was voor hem de reden om voor de zekerheid een mes mee te nemen toe hij de ruzie wilde uitpraten.

De verdachte zegt niets meer te weten over het moment dat hij met een mes begon te steken. De officier van justitie geloofde hier weinig van. "Meneer weet alles nog, behalve dat moment."

Bebloede handen

De verdachte geeft toe dat het niet anders kan dan dat hij degene was die het slachtoffer met messteken zwaar verwondde, al herinnert hij zich dat niet meer. Hij kwam thuis met bebloede handen en zou tegen zijn vrouw hebben gezegd: "Ik heb iemand vermoord."

Het Openbaar Ministerie rekent het de man zwaar aan dat hij met een mes op pad ging om de ruzie 'uit te praten'. Ook het feit dat het slachtoffer blijvend letsel heeft, werkt strafverzwarend waardoor de strafeis op acht jaar cel uitkomt.

Spijt

De verdachte gaf aan hier 'sprakeloos' van te zijn. Ook betuigde hij spijt in de rechtbank waarbij hij het slachtoffer recht in de ogen keek. De advocaat van de verdachte vindt dat er sprake was van noodweer. Zijn cliënt zou gehandeld hebben uit zelfverdediging. De advocaat vindt dan ook dat de verdachte lang genoeg (bijna zes maanden) in de gevangenis heeft gezeten en dat zijn straf gelijk zou moeten zijn aan het voorarrest.

Smartengeld

De raadsman van het slachtoffer vordert zo'n 69.000 euro aan schadevergoeding. Het gaat onder meer om 21.000 euro aan medische kosten en 40.000 euro smartengeld.

De advocaat van de verdachte wees dat echter af. Het slachtoffer zou geen zorgverzekering hebben gehad, waardoor de medische kosten zo konden oplopen. Ook vond hij de gevorderde bedragen onvoldoende gemotiveerd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

