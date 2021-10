Na 'complexe en lange bevalling' geen zweetvoeten en koude nek meer in Oostkerk

Het orgel en het preekgestoelte zijn stevig ingepakt om schade te voorkomen (foto: Omroep Zeeland)

Het is een veel gehoorde klacht onder bezoekers en medewerkers van de Oostkerk. In de winter heb je een koude nek en plakken je schoenzolen bijna vast aan de vloer, omdat de vloerverwarming op volle toeren probeert de kerk te verwarmen. Maar hoe er ook wordt gestookt, de warmte vervliegt al snel in de grote open ruimte of verlaat het gebouw via de grote ramen die de kerk sieren.

Om de warmte in de Oostkerk gelijkmatiger te verdelen, wordt het gebouw voorzien van nieuwe vloerverwarming, aangedreven door een lucht/waterwarmtepomp. Voor de ramen komen nieuwe voorzetramen, van duurzaam glas die elektrisch worden verwarmd. Achter de balustrade komt een luchtgordijn die de warme lucht naar beneden drukt.

"Het is duur en duurzaam", legt directeur Leo Hannewijk van Stichting de Oostkerk uit. "Het is een complexe en lange bevalling. Maar we krijgen er wel wat voor terug, want straks kunnen we het hele jaar door open." De kosten werden oorspronkelijk geschat op zeven ton, maar zijn inmiddels gestegen. "Door de stijging van de bouwkosten is dat rap meer geworden. Ik weet nu niet precies wat de exacte begroting is, maar dat zal zeker de miljoen benaderen." De verbouwing wordt deels betaald met een Europese subsidie.

Door de stijging is er voorlopig geen budget meer om toiletten te realiseren in het gebouw, een langgekoesterde wens. "Het zou heel vervelend zijn als straks alles prachtig verwarmd is hier en dat je in de winter weer naar buiten moet om naar het toilet te gaan. Kan eigenlijk niet, maar goed, we hebben geen andere financiers en we hopen dat de gemeente of provincie nog iets kan doen."

Projectleider Pieter Roth laat Leo Hannewijk van de Oostkerk de vorderingen zien (foto: Omroep Zeeland)

De verbouwing kost Stichting de Oostkerk niks. De aanpassing komt geheel voor rekening van Stichting Monumentenbezit, eigenaar van de kerk. Voor laatstgenoemde is het een bijzonder project, omdat ze nog niet eerder op zo'n schaal een monument hebben verduurzaamd. Zodra de werkzaamheden met succes zijn afgerond gaat de kerk dan ook als voorbeeld dienen voor andere monumenten van de stichting.

Projectleider Pieter Roth zag de klus wel zitten, toen zijn baas vertelde over de plannen met de Oostkerk. "Het is een mooi gebouw. Dus dat geeft ook wel een beetje trots dat je dit mag doen, en ik denk dat dit voor iedereen geldt die hier aan het werk is", zegt hij met een lach en pretoogjes. "Het is zeg maar geen rijtjeshuis in een vinexwijk."

De Oostkerk is de komende maanden dicht vanwege de verbouwing (foto: Omroep Zeeland)

Dat de kerk nu weer voor langere tijd dicht is, vindt Leo Hannewijk jammer. Oorspronkelijk stond de verbouwing voor vorig jaar op de agenda. "Maar toen waren de voorwaarden en eisen nog niet helemaal duidelijk. Dus dat heeft nog een subsidievertraging tot gevolg gehad bij de Europese gemeenschap, daar zijn ze al niet zo vlot, en door corona nu zeker niet."

"Maar het vooruitzicht dat we in de toekomst in de winter wel open kunnen, maakt het wel goed. En je moet je altijd vasthouden aan positieve dingen."

Luister hier naar het radioverslag:

De Oostkerk in Middelburg wordt verduurzaamd