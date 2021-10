Zeeuwse Chantal verlangt in het Amerikaanse Bluff naar muziek van BLØF

Chantal Piët is in het plaatsje Bluff in Utah (foto: Chantal Piët)

In het gebied waar ze verblijft wonen nog veel afstammelingen van de oorspronkelijke Navajo-indianen. "Er wonen tweehonderdduizend mensen in een gebied van zo'n zestig tot negentigduizend vierkante kilometer."

"De inwoners wonen in huizen en trailers, dus de moderne versie van de indianen. Wel staan er bij hun nederzettingen hogans, hutjes van klei met daarin traditionele spullen. Dat zie je overal. Ook overal kraampjes langs de weg, alles is hier Navajo."

Bezoekers moeten zich wel aan regels houden. "Er zijn protocollen waar je op moet letten", zegt Chantal. "Ze hebben hier meer respect voor de natuur, we mogen op bepaalde plekken niet lopen. Je moet op de paden blijven."

Luister hier naar het gesprek met Chantal Piët:

Chantal verlangt in Bluff naar de Zeeuwse popband BLØF

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont.

Chantal (38) is opgegroeid in Hulst, maar terechtgekomen in de Verenigde Staten. Ze heeft daar haar eigen stroopwafelbedrijf. Omdat ze een vaste woonplaats beu was, heeft ze haar huis verkocht en leidt een nomadenbestaan in Canada en de Verenigde Staten.